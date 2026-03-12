“Chainsaw Man” se despide—al menos por ahora—de su segunda gran etapa. Y es que el capítulo 232 de la Parte 2, también conocida como “Academy Saga”, se publicará en marzo del 2026 de forma global, cerrando este arco en la plataforma Shonen Jump+ y en Manga Plus. Así, esta conclusión llega más de siete años después del lanzamiento original del manga de Tatsuki Fujimoto, el cual se ha consolidado como uno de los shonen más influyentes de su generación... con más de 35 millones de copias en circulación a nivel mundial.

Vale precisar que el desenlace de la Parte 2 no es necesariamente el final absoluto de “Chainsaw Man”, sino el cierre de una etapa que comenzó en el capítulo 98 y que se extenderá hasta el 232, sumando alrededor de 134 capítulos para este arco.

La primera parte, por su lado, se desarrolló entre el 2018 y el 2020 con 97 capítulos serializados inicialmente en Weekly Shonen Jump, antes de que la obra continuara en formato digital.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE ESTRENA EL CAPÍTULO FINAL DE LA PARTE 2 DEL MANGA “CHAINSAW MAN”?

El capítulo 232 de la Parte 2 de “Chainsaw Man” se lanzará el martes 24 de marzo del 2026 para los lectores internacionales y el miércoles 25 de marzo en Japón, debido a la diferencia horaria entre ambas regiones.

Este estará disponible de forma digital a través de Shonen Jump+ en territorio japonés, mientras que los lectores de fuera del país podrán acceder a la entrega mediante Manga Plus y el catálogo digital de Viz Media, como ya ocurre con el resto de la serie.

Así, para quienes siguen el manga al día, la recomendación práctica es marcar la fecha en el calendario y revisar la hora local de actualización de la app que utilicen, ya que el estreno suele producirse con diferencia de horas según la región.

¿QUÉ PASARÁ CON EL ANIME Y LA FRANQUICIA “CHAINSAW MAN” DESPUÉS DE ESTE FINAL?

La franquicia está lejos de detenerse: el anime de MAPPA ya tuvo una primera temporada de 12 episodios en el 2022 y un largometraje dedicado al arco de Reze que se lanzó en el 2025, además de un nuevo proyecto animado en producción que adaptará el ‘Assassins Arc’.

A esto se suma una obra de teatro basada también en la saga de Reze, programada para presentarse en Japón entre julio y agosto del 2026, lo que confirma que “Chainsaw Man” seguirá muy presente en la conversación incluso después del fin de la Parte 2 del manga.

Es importante mencionar que, hasta el momento, aún no hay un anuncio oficial de una Parte 3, por lo que cualquier continuación sigue en el terreno de la especulación.

Por ahora, lo único seguro es que el 24 (o 25) de marzo los lectores serán testigos del desenlace de una etapa clave en la historia de Denji y compañía, y que el futuro de la serie dependerá, una vez más, de las decisiones creativas de Tatsuki Fujimoto.

La franquicia "Chainsaw Man" está protagonizada por Denji, quien arranca la historia como un joven pobre que haría cualquier cosa por dinero (Foto: MAPPA / Shueisha)

