Debido al arrasador éxito en taquilla de “Demon Slayer: Infinity Castle I” (“Demon Slayer: Castillo Infinito I” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita I” en España), la primera película de la trilogía que adapta el final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge tardó un año en llegar a streaming. En Crunchyroll, rompió el récord histórico de la plataforma al superar las 84 mil calificaciones con un promedio sobresaliente de 4,9 estrellas, arrebatándole el primer puesto de popularidad a “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc”.

Aunque Crunchyroll es la plataforma de streaming preferida por los fans de anime, no es la única que incluye este tipo de títulos. Netflix también cuenta con series populares como “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y “Jujutsu Kaisen”. El largometraje que marca el inicio del fin de la historia de Tanjiro Kamado y los Cazadores de Demonios también está disponible en el servicio de streaming de la N roja desde el 28 de julio de 2026.

Sin embargo, la primera parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” no está disponible en Netflix a nivel internacional, únicamente, para los fans en Asia, excluyendo Japón, China continental e India. Entonces, ¿cuáles son las cifras de visualización de esta película en esas regiones?

Tanjiro Kamado se enfrentó al demonio Akaza en la película "Demon Slayer: Infinity Castle", que logró recaudar más de 793 millones de dólares en la taquilla mundial (Foto: Ufotable)

LAS CIFRAS RÉCORD DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN NETFLIX

Al igual que en Crunchyroll, “Demon Slayer: Infinity Castle I” se ha convertido en un éxito rotundo en Netflix Asia. A pesar de sus restricciones geográficas, se ha convertido en un fenómeno de audiencias en la popular plataforma de streaming. De hecho, logró posicionarse dos semanas consecutivas en el Top 10 Global de Netflix de películas de habla no inglesa.

De acuerdo con Tudum, durante la primera semana, la película acumuló 3,3 millones de visualizaciones y se posicionó en el quinto lugar de la lista global de películas en idiomas distintos al inglés. Mientras que la segunda semana, acumuló otros 1,2 millones de visualizaciones y se posicionó en el noveno lugar del ranking.

Además, la primera parte de “Demon Slayer: Infinity Castle” acumuló un total de 11.8 millones de horas de visualización en sus primeros 15 días, y se convirtió en un furor en el Sudeste Asiático, donde alcanzó rápidamente el puesto número 1 de lo más visto en territorios clave de Asia-Pacífico como las Filipinas, Tailandia e Indonesia.

Esto resulta sorprendente, debido a que alcanzó esas cifras récord sin estar disponible en Japón, China Continental ni India, que son tres de los mercados con más usuarios de la región.

Gyomei Himejima, el Pilar de la Roca, es parte de la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" y tendrá un rol fundamental en la esperada secuela (Foto: Ufotable / TOHO)

¿CUÁNDO “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” LLEGARÁ A NETFLIX USA?

Netflix aún no ha anunciado a partir de qué fecha “Demon Slayer: Infinity Castle” estará disponible en su plataforma de streaming en Estados Unidos y Latinoamérica. Aunque eventualmente se unirá a este catálogo, es probable que los usuarios tengan que esperar varios meses.

Por lo pronto, Crunchyroll posee los derechos globales de distribución para televisión y streaming fuera de los mercados seleccionados de Asia.

Asimismo, “Demon Slayer: Infinity Castle” está disponible en tiendas virtuales de Norteamérica a través de Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, YouTube y Fandango.

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