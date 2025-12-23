Tras el éxito en taquilla de “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, los fanáticos del anime basado en el manga shōnen de Tatsuki Fujimoto solo esperaban la confirmación de la segunda temporada, lo que finalmente sucedió en la Jump Festa 2026. Durante el importante evento para los seguidores de los animes y mangas, se lanzó un primer adelanto de la nueva era con un tráiler e imágenes promocionales que anticipan lo que les espera a Denji y la División de Seguridad Pública.

La película, donde Denji conoce a una joven amable que trabaja en una cafetería y que esconde un secreto: es un híbrido demoníaco conocido como la Bomb Devil, fue un gran éxito comercial para la franquicia, recaudando más de 154 millones de dólares en todo el mundo, así que preparó el camino para la segunda temporada. Pero ¿qué arco del material original se adaptará para los nuevos episodios?

¿QUÉ ARCO ADAPTARÁ LA TEMPORADA 2 DE “CHAINSAW MAN”?

La segunda temporada de “Chainsaw Man” adaptará el arco de los Asesinos Internacionales, que es el sexto arco argumental de la Saga de Seguridad Pública y comienza justo después de los eventos del arco de Bomb Devil, presentado en “Chainsaw Man – The Movie: Reze”.

Imagen promocional de "Chainsaw Man: Assassins Arc", la temporada 2 del anime que adapta la obra de Tatsuki Fujimoto (Foto: MAPPA)

Este arco abarca del capítulo 53 al 70 del manga de Tatsuki Fujimoto, sumando un total de 18 capítulos, y es considerado uno de los arcos más importantes y emocionantes. De hecho, un fan lo ha calificado como “el mejor arco de toda la franquicia”.

En “Chainsaw Man Assassins Arc”, la identidad de Denji se expone globalmente, atrayendo a cazadores de todo el mundo. Por lo tanto, los arcos restantes de la primera parte, el Gun Devil arc y el Control Devil arc, tendrán que esperar.

¿Qué más se sabe sobre la temporada 2 de “Chainsaw Man”?

Por lo pronto, no se anunciaron más detalles de la segunda temporada de “Chainsaw Man”. como la fecha de estreno, el formato, el equipo y el reparto. Lo único claro es que los nuevos capítulos serán producidos por el estudio MAPPA.

Tatsuya Yoshihara se encargó de la dirección de la película de “Chainsaw Man: Reze Arc”, con la dirección asistente de Masato Nakazono, el guion de Hiroshi Seko, el diseño de personajes de Kazutaka Sugiyama y la música de Kensuke Ushio. Pero no se ha confirmado si ellos desempeñarán los mismos roles en la nueva entrega. Tampoco se ha confirmado al elenco de voces.

Denji en el avance promocional de la segunda temporada del popular anime "Chainsaw Man" (Foto: MAPPA)

