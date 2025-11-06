“Chainsaw Man” y “DAN DA DAN” son dos de los animes más populares del año. Una con el estreno de la película “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” y la otra con el estreno de su segunda temporada. Ambas producciones tienen varias cosas en común: encajan dentro del género shonen de batallas y tienen elementos oscuros, pero no es lo único que comparten. A continuación, te comparto más detalles.

La primera se basa en la serie de manga japonés escrita e ilustrada por Tatsuki Fujimoto y la segunda, en la serie de manga japonés escrita e ilustrada por Yukinobu Tatsu. Pero los protagonistas de ambas historias (Denji y Okarun) viven situaciones absurdas y cómicas en medio de escenarios violentos y sobrenaturales.​

También se puede decir que “Chainsaw Man” y “DAN DA DAN” comparten una audiencia que disfruta los shonen con giros inesperados y protagonismo del humor negro. Los dos animes utilizan el “tonal whiplash”: saltos entre comedia ligera y momentos de shock o violencia.

“Chainsaw Man” y “DAN DA DAN” comparten una audiencia que disfruta los shonen con giros inesperados y protagonismo del humor negro (Foto: Science Saru)

¿QUÉ MÁS TIENE EN COMÚN “CHAINSAW MAN” Y “DAN DA DAN”?

El creador de “Dan Da Dan”, Yukinobu Tatsu, fue asistente de Tatsuki Fujimoto, autor de “Chainsaw Man”.​ Por lo tanto, ambos comparten una manera similar de narrar historias y crear personajes, pero sin perder su propio estilo.

Ambos destacan por sus estilos narrativos que alternan lo grotesco y lo cómico. Dentro del género shonen, tienen un enfoque innovador que ha causado gran impacto entre sus lectores.

La banda sonora

La banda sonora de Kensuke Ushio, compositor japonés, fue un elemento destacado de la primera temporada de “Dan Da Dan”, sobre todo en la trágica y emotiva historia del yokai. Kensuke recreó la misma emoción para una de las secuencias más importantes de “Chainsaw Man: The Movie – Reze Arc”.

Se trata de la escena de la piscina en la que Reze le pone una trampa a Denji y Reze, que la que la banda sonora de Kensuke Ushio transforma en algo profundo. Al igual que la secuencia de “Dan Da Dan” se escucha un tempo liderado por el piano, complementado por otros instrumentos.

Kensuke Ushio está a cargo de la banda sonora tanto de "“Dan Da Dan” como de "Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc" (Foto: MAPPA)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí