El 2025 ha sido un excelente año para los fanáticos del anime. Además del estreno de películas de “Demon Slayer”, “Chainsaw Man” y “Jujutsu Kaizen”, “My Hero Academia” terminó tras ocho temporadas. El 2026 también promete grandes sorpresas para las series basadas en populares mangas. Aunque los animes llegan principalmente a Crunchyroll, Netflix también cuenta con exitosos estrenos. En diciembre llegó la nueva temporada de “Record of Ragnarok”.

En el primer del 2026 se esperan estrenos como “Jujutsu Kaisen: The Culling Game Parte 1”, la segunda temporada de “Hell’s Paradise”, los nuevos episodios de “Fire Force”, la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” y la quinta temporada de “Golden Kamuy”. Pero ¿cuáles son los animes que llegan a Netflix en enero del 2026?

LOS ANIMES QUE LLEGAN A NETFLIX EN ENERO DE 2026

Pokémon Horizons - Temporada 3

La tercera temporada de “Pokémon Horizons: La Serie”, que fue dirigida por Saori Den y producida por OLM, consta de tres arcos argumentales. “Rising Hope” se estrenó en Japón en TV Tokyo el 11 de abril de 2025 y estará disponible en Netflix Estados Unidos apartir del 6 de enero de 2026.

Sinopsis : “ Un año después de lo ocurrido en Laqua, Liko y Rod —junto con Doti y Ult— investigan una misteriosa niebla rosa que afecta a Pokémon de todas las regiones. ”

: “ ” Fecha de estreno: 6 de enero de 2026

Love Through a Prism

El anime "El amor a través de un prisma" se desarrolla a principios de la década de 1900, siguiendo a Lili Ichijouin, quien viajó desde Japón para inscribirse en la prestigiosa Academia de Arte de Saint Thomas (Foto: Netflix)

“El amor a través de un prisma” es un anime creado por Yoko Kamio, autora de “Boys Over Flowers”, y producido por Wit Studio. Kazuto Nakazawa, Tetsuya Takahashi y Saki Fujii se encargaron de la dirección , mientras que Kamio y Fujii escribieron el guion de esta serie sobre el paso a la madurez.

Sinopsis : “ En la Londres de principios del siglo XIX, una estudiante japonesa llega a la ciudad para estudiar arte y acaba en la misma órbita que un joven aristócrata con un gran talento. ”

: “ ” Fecha de estreno: 15 de enero de 2026

Cosmic Princess Kaguya!

La película anime "Cosmic Princess Kaguya!" tiene una duración de 143 minutos (Foto: Netflix)

“Cosmic Princess Kaguya!” es una película japonesa animada dirigida por Shingo Yamashita, en su debut como director, a partir de un guion que coescribió con Saeri Natsuo. Se trata de una reinvención del cuento popular “The Tale of the Bamboo Cutter”. La cinta sigue a dos chicas que forjan un vínculo especial a través de la música mientras se convierten en protagonistas del mundo virtual de ensueño de Tsukuyomi.

Sinopsis : “ La princesa Kaguya del cosmos, ambientada en Tsukuyomi —un mundo virtual lleno de sueños y esperanza—, narra una historia de amistad entre chicas unidas por la música. ”

: “ ” Fecha de estreno: 26 de enero de 2026

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí