La película anime "Cosmic Princess Kaguya!" es una reinvención del cuento popular "The Tale of the Bamboo Cutter" (Foto: Netflix)
El 2025 ha sido un excelente año para los fanáticos del anime. Además del estreno de películas de “”, “” y “Jujutsu Kaizen”, . El 2026 también promete grandes sorpresas para las series basadas en populares mangas. Aunque los animes llegan principalmente a Crunchyroll, Netflix también cuenta con exitosos estrenos. En diciembre llegó la nueva temporada de “Record of Ragnarok”.

En el primer del 2026 se esperan estrenos como “”, la segunda temporada de “Hell’s Paradise”, los nuevos episodios de “Fire Force”, la segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” y la quinta temporada de “Golden Kamuy”. Pero ¿cuáles son los animes que llegan a Netflix en enero del 2026?

LOS ANIMES QUE LLEGAN A NETFLIX EN ENERO DE 2026

Pokémon Horizons - Temporada 3

La tercera temporada de “”, que fue dirigida por Saori Den y producida por OLM, consta de tres arcos argumentales. “Rising Hope” se estrenó en Japón en TV Tokyo el 11 de abril de 2025 y estará disponible en Netflix Estados Unidos apartir del 6 de enero de 2026.

  • : “Un año después de lo ocurrido en Laqua, Liko y Rod —junto con Doti y Ult— investigan una misteriosa niebla rosa que afecta a Pokémon de todas las regiones.
  • Fecha de estreno: 6 de enero de 2026

Love Through a Prism

El anime "El amor a través de un prisma" se desarrolla a principios de la década de 1900, siguiendo a Lili Ichijouin, quien viajó desde Japón para inscribirse en la prestigiosa Academia de Arte de Saint Thomas (Foto: Netflix)

” es un anime creado por Yoko Kamio, autora de “Boys Over Flowers”, y producido por Wit Studio. Kazuto Nakazawa, Tetsuya Takahashi y Saki Fujii se encargaron de la dirección , mientras que Kamio y Fujii escribieron el guion de esta serie sobre el paso a la madurez.

  • : “En la Londres de principios del siglo XIX, una estudiante japonesa llega a la ciudad para estudiar arte y acaba en la misma órbita que un joven aristócrata con un gran talento.
  • Fecha de estreno: 15 de enero de 2026

Cosmic Princess Kaguya!

La película anime "Cosmic Princess Kaguya!" tiene una duración de 143 minutos (Foto: Netflix)

” es una película japonesa animada dirigida por Shingo Yamashita, en su debut como director, a partir de un guion que coescribió con Saeri Natsuo. Se trata de una reinvención del cuento popular “The Tale of the Bamboo Cutter”. La cinta sigue a dos chicas que forjan un vínculo especial a través de la música mientras se convierten en protagonistas del mundo virtual de ensueño de Tsukuyomi.

  • : “La princesa Kaguya del cosmos, ambientada en Tsukuyomi —un mundo virtual lleno de sueños y esperanza—, narra una historia de amistad entre chicas unidas por la música.
  • Fecha de estreno: 26 de enero de 2026

