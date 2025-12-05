Cada vez falta menos para el estreno de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, para aminorar la espera puedes ver la película “Jujutsu Kaisen: Execution”, que sirve como puente entre el Incidente de Shibuya y el inicio del Juego de la Cosecha, el arco que adapta la nueva entrega. La cinta se estrenó en Japón el 7 de noviembre de 2025, llegó a Latinoamérica el 20 de noviembre, y está disponible en los cines de Estados Unidos desde el 5 de diciembre.

Debido a que la segunda temporada del popular anime basado en la serie de manga japonés escrita e ilustrada por Gege Akutami terminó hace dos años, es probable que no recuerdes los acontecimientos más relevantes. Así que, te comparto una lista con los episodios que deberías ver antes de “Jujutsu Kaisen: Execution” y de la tercera temporada.

¿CUÁLES SON LOS EPISODIOS DEL ANIME QUE DEBES VER ANTES DE “JUJUTSU KAISEN: EXECUTION”?

Jujutsu Kaisen 0

“Jujutsu Kaisen 0” es una precuela que incluye una historia de fondo importante para el arco de Culling Game, ya que relata el origen de Yuta Okkutsu, estudiante de segundo año de la preparatoria y hechicero de grado especial que persigue a Yuji Itadori.

“Jujutsu Kaisen 0” relata la historia de origen de Yuta Okkutsu, quien persigue a Yuji Itadori en la nueva película del anime (Foto: Mappa)

Episodio 2: For Myself

En este capítulo, Yuji está listo para su ejecución, pero existe la posibilidad de retrasarla si decide ayudar a recuperar los fragmentos de Sukuna.

Episodio 5: Curse Womb Must Die II

En este capítulo de “Jujutsu Kaisen”, Sukuna toma control total de Yuji por primera vez, lo que obliga a Fushiguro a tomar medidas drásticas.

Episodio 9: Small Fry and Reverse Retribution

Yuuji, quien está sumido en una profunda tristeza, investiga asesinatos junto a una nueva compañera: Nanami, quien tiene un final trágico en la segunda temporada.

Episodio 18: Sage

Este episodio es relevante porque Megumi y Noritoshi confrontan sus similitudes y diferencias durante la batalla. Megumi revela a Max Elephant por primera vez.

Episodio 23: The Origin of Blind Obedience 2

Marca el inicio de la batalla y Megumi pone en acción una técnica nueva. Además, este personaje reflexiona sobre su pasado.

Episodio 24: Accomplices

Después de ser bañados en la sangre de Eso y Kechizu durante el Incidente de los Uteros Malditos, Itadori y Kugisaki comienzan a sufrir los efectos de la Técnica de Corrosión Extrema.

El protagonista Yūji Itadori en una escena de la película recopilatoria "Jujutsu Kaisen: Execution" (Foto: MAPPA / TOHO)

Episodio 33: Shibuya Incident - Gate, Open

Este episodio de “Jujutsu Kaizen” se centra en la batalla entre Gojo y los espíritus malditos, y llega a su conclusión cuando Kenjaku entra en escena.

Episodio 37: Red Scale

Yuji llega por fin a la estación de Shibuya, pero le espera una persona inesperada. Choso, uno de los úteros malditos y hermano de Eso y Kechizu. Al final se revela que Yuji y Choso son, de alguna manera, hermanos.

Estos son los episodios de “Jujutsu Kaizen” que también debes ver antes de la nueva película:

Episodio 41: Thunderclap Part 2

Episodio 42: Right and Wrong

Episodio 46: Metamorphosis - Part 2

Episodio 47: Shibuya Incident - Gate, Close

