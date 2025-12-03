Dos jugadores de hockey profesionales, el canadiense Shane Hollander (Hudson Williams) y el ruso Ilya Rozanov (Connor Storrie) están unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción magnética que ninguno de los dos comprende del todo en “Heated Rivalry”, serie de romance deportivo basado en las novelas “Game Changers” de Rachel Reid. Pero, ¿dónde se grabó esta producción creada, escrita y dirigida por Jacob Tierney? A continuación, te comparto las locaciones de rodaje y otros detalles.

Aunque la serie, que cuenta con Brendan Brady, Jacob Tierney y Justin Stockman como productores ejecutivos, se estrenó en Canadá el 28 de noviembre de 2025 en Crave, también está disponible en otras plataformas de streaming, incluido HBO Max en Estados Unidos y Australia.

Hudson Williams, Connor Storrie, François Arnaud, Christina Chang, Dylan Walsh, Ksenia Daniela Kharlamova, Sophie Nélisse y Callan Potter conforman el reparto principal de “Heated Rivalry”, que también cuenta con las actuaciones de François Arnaud, Robbie GK, Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse y Ksenia Daniela Kharlamova.

La mayor parte del rodaje de "Heated Rivalry", protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie, se realizó en en Toronto, Ontario (Foto: Accent Aigu Entertainment)

¿DÓNDE SE GRABÓ LA SERIE “HEATED RIVALRY”?

El rodaje de “Heated Rivalry” comenzó en abril de 2025 en Toronto, Ontario y Montreal, Quebec, y terminó en junio del mismo año. Los vastos y versátiles paisajes de Ontario y Quebec permitieron representar cada uno de los escenarios en los que se desarrolla la dramática y romántica historia de Ilya y Shane.

Toronto, Ontario

Las principales secuencias de la primera temporada se filmaron en la capital de Ontario, debido a que puede representar a ciudades estadounidenses como Nueva York y Chicago. De hecho, ha sido escenario de producciones como “Good Will Hunting”, “The Shape of Water”, “Scott Pilgrim vs. the World”, “Lie with Me”, “Fellow Travelers” y “Shadowhunters”-

Hamilton, Ontario

Esta ciudad portuaria de la provincia canadiense de Ontario también es un destacado destino de rodaje. Varias escenas de “Heated Rivalry” cobraron vida en este lugar. De acuerdo con los informes, el equipo se instaló en Le Tambour Tavern, ubicada en el número 345 de James Street North.

Pero estos no son los únicos lugares de Ontario que la producción de la serie de HBO Max utilizó para el rodaje. También se trasladaron al lago Muskoka, en el municipio distrital de Muskoka, y al Sleeman Centre, ubicado en el número 50 de la calle Woolwich, en la ciudad de Guelph.

Montreal, Quebec

Montreal también fue el escenario perfecto para la filmación de “Heated Rivalry”. Se grabó en la Basílica de Notre Dame de Montreal, el Oratorio de San José del Monte Real, el Estadio Olímpico y el Centro Bell.

Ilya Rozanov (Connor Storrie) y Shane Hollander (Hudson Williams) en una conferencia de prensa en la serie romántica "Heated Rivalry" (Foto: Accent Aigu Entertainment)

