Después del exitoso estreno de “Jujutsu Kaisen: Execution” en los cines de Japón y otras partes del mundo, la tercera temporada del anime basado en la serie de manga japonés escrita e ilustrada por Gege Akutami ha generado gran expectativa. Los fanáticos están al pendiente de cada detalle. Desde la fecha de estreno y los arcos que se adaptarán en los nuevos episodios hasta los actores de doblaje que darán vida a los personajes principales de la serie.

La nueva entrega del anime que se ha convertido en un fenómeno global lleva el título de “Jujutsu Kaisen: The Culling Game Parte 1” y probablemente cuenta con el mismo elenco de voces principal. En japonés, Junya Enoki, Yūichi Nakamura, Yūma Uchida y Asami Setō lideran el reparto.

Mientras que en el doblaje latino, Enzo Fortuny Romero, José Gilberto Vilchis, Víctor Ruiz y Ayari Rivera le dan voz a Yūji Itadori, Satoru Gojō, Megumi Fushiguro y Nobara Kugisaki, respectivamente. Adam McArthur, Kaiji Tang, Robbie Daymond y Anne Yatco asumen los mismos roles en la versión en inglés. Precisamente, a este último grupo se une un actor de “KPop Demon Hunters”.

Alan Lee se encargó de los diálogos en inglés de Mystery Saja en la exitosa película animada "KPop Demon Hunters" (Foto: Netflix)

EL ACTOR DE DOBLAJE DE KPOP DEMON HUNTERS QUE SE UNE A LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

Se trata de Alan Lee, un actor de voz taiwanés-estadounidense radicado en California que es conocido por interpretar a Peanut de “Cat Burglar”, Ben de “Chocobo GP”, Gladion de “Pokémon Masters”, Shu Kurenai de “Beyblade Burst”, Shang Tsung de “Mortal Kombat” y Ollie Chen de “The Ghost and Molly McGee”.

En “KPop Demon Hunters”, película de Netflix que fue un furor debido a sus canciones, Alan Lee le da voz a Mystery Saja, vocalista de los Saja Boys, el grupo rival de las protagonistas HUNTR/X. Lee se encarga del diálogo hablado, mientras que Kevin Woo, de las canciones.

Tras estos y otros roles destacados, Alan Lee se une al elenco de voces en inglés de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” como Naoya Zenin, hijo de Naobito Zenin, y el supuesto vigésimo séptimo líder del clan Zenin. Se trata del villano principal del arco del Juego del Sacrificio (Culling Game).

En "Jujutsu Kaisen", Naoya Zenin es un cazador de espíritus malignos talentoso, pero extremadamente egocéntrico (Foto: MAPPA / TOHO)

Alan Lee en “Solo Leveling”

Alan Lee también es reconocido por ser parte del elenco de voces de otro popular anime, “Solo Leveling”, donde da vida a Kang Taeshik, un cazador de rango B de clase Asesino y un antagonista importante en el “Dungeon and Prisoners Arc”.

También ha tenido participación en animes como “One- Punch Man”, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, “Kuroko’s Basketball”, “The Rising of the Shield Hero”, “Great Pretender” y “Yashahime: Princess Half-Demon”.

