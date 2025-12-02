La temporada navideña ha comenzado y Amazon Prime Video tiene un nuevo estreno. Se trata de “¡Vaya Navidad!” (“Oh. What. Fun.” en su idioma original), película protagonizada por Michelle Pfeiffer que sigue a una madre, que cansada por no ser valorada por su familia, decide emprender una aventura lejos de su esposo e hijos. Mientras ellos la buscan desesperadamente, Claire Clauster descubre la magia de una Navidad sin planes rigurosos. ¿Qué canciones acompañan esta divertida historia’

La banda sonora de la comedia dirigida por Michael Showalter está a cargo de Marcus Tamkin y presenta una mezcla de versiones de pop alternativo e indie rock de clásicos navideños de artistas como Fleet Foxes, St. Vincent, Jeff Tweedy, The Bird and the Bee y Weyes Blood.

“Siempre tuve la esperanza de que la banda sonora fuera algo icónico que la gente escuchara y escuchara por sí sola durante las próximas fiestas”, indicó Showalter a People. “Algo acogedor y clásico, pero también contemporáneo. Creo que lo hemos logrado”.

“¡Vaya Navidad!” también incluye canciones de Uwade, Lorely Rodríguez de Empress Of, una colaboración de Andy Shauf y Madi Díaz, así como el pájaro y la abeja, quienes también aparecen en la película. Además, el álbum incluye notablemente la versión retro de Sharon Van Etten de “2000 Miles” de The Pretenders y la versión de Sessa de “The 12 Days Of Christmas”.

También se incluyen canciones de Uwade, Lorely Rodríguez de Empress Of, una colaboración de Andy Shauf y Madi Díaz, así como la versión retro de “2000 Miles” de Sharon Van Etten, y la versión de Sessa de “The 12 Days Of Christmas”. La banda sonora se lanzará el 3 de diciembre a través de Sony Music Masterworks.

Michelle Pfeiffer, Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Danielle Brooks y Denis Leary son algunos miembros del elenco principal de la comedia navideña "Vaya Navidad" (Foto: Amazon Prime Video)

LISTA COMPLETA DE LAS CANCIONES DE LA PELÍCULA “OH. WHAT. FUN.”

1. “Shake The Snow Globe” de Gwen Stefani

Dos nuevas canciones de Gwen Stefani, “Shake the Snow Globe” y “Hot Cocoa”, son parte de la banda sonora de “¡Vaya Navidad!”. El primer tema aparece en el tráiler oficial de la película y se lanzó el miércoles 5 de noviembre de 2025.

“Gwen Stefani y No Doubt son figuras musicales muy importantes para la gente de mi generación”, declaró Michael Showalter a People. “Me encanta que ‘Shake the Snow Globe’ tenga referencias directas a diálogos y momentos de la película. También es la melodía más contagiosa y genial. Es un honor increíble contar con su música original en la película. Soy un gran fan suyo desde siempre”.

2. “The Things We Do For Love” de The bird and the bee

3. “Have Yourself A Merry Little Christmas” de St. Vincent

4. “2000 Miles” de Sharon Van Etten

5. “Angel In the Snow” de Fleet Foxes

6. “Step Into Christmas” de Uwade

7. “Silent Night” de The Wang Family

8. “Hot Cocoa” de Gwen Stefani

9. “Snowqueen Of Texas” de Weyes Blood

10. “Christmas Eve Can Kill You” de Andy Shauf & Madi Diaz

11. “It’s My Life” de The bird and the bee

12. “Christmas Must Be Tonight” de Jeff Tweedy

“La Banda logró lo imposible. Escribieron una canción navideña alegre y apropiada para la ocasión, a la vez que extraña, emotiva y poética. ¿Quién más llamaría al Niño Jesús ‘el pequeño extraño’? Para mí, esta canción refleja lo que representa esta época del año, en su máxima expresión: la luz”, compartió Jeff Tweedy.

13. “Dance Of The Sugar Plum Fairy” de Lorely Rodriguez (Empress Of)

14. “I Heard The Bells Of Christmas Day” de The Wang Family

15. “The 12 Days Of Christmas” de Dominic Sessa

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí