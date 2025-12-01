La película “¡Vaya Navidad!" (en su idioma original: “Oh. What. Fun.”) es una comedia dramática que se suma al catálogo de Amazon Prime Video, para alegría de aquellos que aman las historias ambientadas en las fiestas de fin de año. Así, si llegaste a esta nota, seguro es porque quieres conocer a todos los actores y personajes de la cinta. Por eso, en esta nota, te presento su guía del elenco. ¡Descubre quién es quién en el filme!
Vale precisar que la producción está dirigida por Michael Showalter y se desarrolla a lo largo de 101 minutos de metraje, tiempo en el que conocemos a una mujer que hace todo lo posible para que—cada año—la magia de la Navidad sea una realidad para su familia.
Sin embargo, sus hijos y nietos no se dan cuenta del inmenso esfuerzo que esto supone hasta que ella desaparece...
Antes de continuar, mira el tráiler de “¡Vaya Navidad!":
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “¡VAYA NAVIDAD!“?
1. Michelle Pfeiffer como Claire Clauster
Empiezo la lista con la protagonista: Claire. Ella es una madre que lleva décadas organizando cada detalle de la Navidad familiar. No obstante, cuando su familia la da por sentada y la olvida, la mujer decide desaparecer y desencadenar el caos festivo.
La actriz que la interpreta es Michelle Pfeiffer, una verdadera leyenda del cine (en su filmografía, se incluyen clásicos como “Scarface”, “Batman Returns”, “I Am Sam” y “Dangerous Minds”).
2. Denis Leary como Nick Clauster
Nick es el patriarca que ahora debe asumir todas las responsabilidades navideñas que siempre había dejado en manos de su esposa Claire.
El artista que asume este rol es Denis Leary, también integrante de los elencos de “The Amazing Spider-Man”, “Small Soldiers” y “The Thomas Crown Affair”.
3. Felicity Jones como Channing Clauster
Channing es una de las hijas de Claire y, por lo tanto, una de las adultas que debe enfrentar—por primera vez—una Navidad sin la “organizadora” oficial.
La estrella que le da vida al personaje es Felicity Jones, nominada al Oscar por su trabajo previo en “The Theory of Everything” y “The Brutalist”.
4. Chloë Grace Moretz como Taylor Clauster
Taylor es la nieta de Claire. Ella es una joven que no nota el agotamiento de su abuela... hasta que ya es tarde.
El papel está a cargo de Chloë Grace Moretz, a quien también hemos visto en producciones como “Kick-Ass”, “(500) Days of Summer”, “Hugo” y “The Equalizer”.
Otros actores y personajes de “¡Vaya Navidad!“:
- 5. Dominic Sessa como Sammy Clauster, otro de los nietos de Claire
- 6. Danielle Brooks como Morgan
- 7. Eva Longoria como Zazzy Tims
- 8. Jason Schwartzman como Doug
- 9. Maude Apatow como Mae-bell
- 10. Devery Jacobs como Donna
- 11. Havana Rose Liu como Lizzie Wang-Wasserman
- 12. Joan Chen como Jeanne Wang-Wasserman
- 13. Douglas Jones como Jeff Wang-Wasserman
- 14. Michael Lee Kimel como Gar Wang-Wasserman
- 15. Elizabeth Wood como Astrid Wang-Wasserman
