La película “¡Vaya Navidad!" (en su idioma original: “Oh. What. Fun.”) es una comedia dramática que se suma al catálogo de Amazon Prime Video, para alegría de aquellos que aman las historias ambientadas en las fiestas de fin de año. Así, si llegaste a esta nota, seguro es porque quieres conocer a todos los actores y personajes de la cinta. Por eso, en esta nota, te presento su guía del elenco. ¡Descubre quién es quién en el filme!

Vale precisar que la producción está dirigida por Michael Showalter y se desarrolla a lo largo de 101 minutos de metraje, tiempo en el que conocemos a una mujer que hace todo lo posible para que—cada año—la magia de la Navidad sea una realidad para su familia.

Sin embargo, sus hijos y nietos no se dan cuenta del inmenso esfuerzo que esto supone hasta que ella desaparece...

Antes de continuar, mira el tráiler de “¡Vaya Navidad!":

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “¡VAYA NAVIDAD!“?

1. Michelle Pfeiffer como Claire Clauster

Empiezo la lista con la protagonista: Claire. Ella es una madre que lleva décadas organizando cada detalle de la Navidad familiar. No obstante, cuando su familia la da por sentada y la olvida, la mujer decide desaparecer y desencadenar el caos festivo.

La actriz que la interpreta es Michelle Pfeiffer, una verdadera leyenda del cine (en su filmografía, se incluyen clásicos como “Scarface”, “Batman Returns”, “I Am Sam” y “Dangerous Minds”).

Michelle Pfeiffer como Claire Clauster en una escena de la película "¡Vaya Navidad!" (Foto: Amazon MGM Studios / Prime Video)

2. Denis Leary como Nick Clauster

Nick es el patriarca que ahora debe asumir todas las responsabilidades navideñas que siempre había dejado en manos de su esposa Claire.

El artista que asume este rol es Denis Leary, también integrante de los elencos de “The Amazing Spider-Man”, “Small Soldiers” y “The Thomas Crown Affair”.

Denis Leary como Nick Clauster en el póster individual de su personaje en la película "¡Vaya Navidad!" (Foto: Amazon MGM Studios / Prime Video)

3. Felicity Jones como Channing Clauster

Channing es una de las hijas de Claire y, por lo tanto, una de las adultas que debe enfrentar—por primera vez—una Navidad sin la “organizadora” oficial.

La estrella que le da vida al personaje es Felicity Jones, nominada al Oscar por su trabajo previo en “The Theory of Everything” y “The Brutalist”.

Felicity Jones como Channing Clauster en el póster individual de su personaje en la película "¡Vaya Navidad!" (Foto: Amazon MGM Studios / Prime Video)

4. Chloë Grace Moretz como Taylor Clauster

Taylor es la nieta de Claire. Ella es una joven que no nota el agotamiento de su abuela... hasta que ya es tarde.

El papel está a cargo de Chloë Grace Moretz, a quien también hemos visto en producciones como “Kick-Ass”, “(500) Days of Summer”, “Hugo” y “The Equalizer”.

Chloë Grace Moretz como Taylor Clauster en el póster individual de su personaje en la película "¡Vaya Navidad!" (Foto: Amazon MGM Studios / Prime Video)

Otros actores y personajes de “¡Vaya Navidad!“:

5. Dominic Sessa como Sammy Clauster , otro de los nietos de Claire

, otro de los nietos de Claire 6. Danielle Brooks como Morgan

como Morgan 7. Eva Longoria como Zazzy Tims

Eva Longoria como Zazzy Tims en una escena de la película "¡Vaya Navidad!" (Foto: Amazon MGM Studios / Prime Video)

8. Jason Schwartzman como Doug

como Doug 9. Maude Apatow como Mae-bell

como Mae-bell 10. Devery Jacobs como Donna

como Donna 11. Havana Rose Liu como Lizzie Wang-Wasserman

como Lizzie Wang-Wasserman 12. Joan Chen como Jeanne Wang-Wasserman

como Jeanne Wang-Wasserman 13. Douglas Jones como Jeff Wang-Wasserman

como Jeff Wang-Wasserman 14. Michael Lee Kimel como Gar Wang-Wasserman

como Gar Wang-Wasserman 15. Elizabeth Wood como Astrid Wang-Wasserman

