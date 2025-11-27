“Zootopia 2” ya está en las salas de cine. Se estrenó en Estados Unidos el 26 de noviembre de 2025, mientras que a Latinoamérica llegó un día después, el 27 de noviembre. No obstante, si eres de los que prefiere esperar un poco para ver las películas en la comida de tu hogar, te comparto cuándo la siguiente aventura de Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (Jason Bateman) podría llegar a streaming y en qué plataforma.

En esta nueva entrega, Nick y Judy son compañeros en el Departamento de policía, pero su alianza no siempre consigue buenos resultados. De hecho, su jefe le advierte que si fracasan en su siguiente caso, los separará. Mientras siguen el rastro serpenteante de un misterioso reptil que pone patas arriba la metrópolis animal, descubren un terrible secreto que no será sencillo exponer.

“Zootopia 2”, que tiene una duración de 108 minutos, cuenta con un elenco de voces conformado por Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, Shakira, Ke Huy Quan, Fortune Feimster, Andy Samberg, David Strathairn, Patrick Warburton y Quinta Brunson.

Nick (Jason Bateman) y Judy (Ginnifer Goodwin) descubren un terrible secreto en la película animada "Zootopia 2" (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

¿CUÁNDO ESTARÍA DISPONIBLE “ZOOTOPIA 2” EN STREAMING?

Aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno de “Zootopia 2” en streaming, se sabe que llegará a Disney+, ya que se trata de una comedia animada producida por Walt Disney Animation Studios. Además, el historial del estudio permite especular sobre el tiempo que tendrá que esperar para verla online.

Usualmente, las películas de Disney llegan a streaming aproximadamente 88 días después de lanzamiento en cines. Pero las cintas de animación de Disney tienen una brecha aún mayor. Por ejemplo, “Frozen II”, “Wish” y “Moana 2” tuvieron intervalos de 114, 133 y 105 días entre su estreno en cines y su lanzamiento en streaming. En promedio, 117 días.

Por lo tanto, “Zootopia 2”, que fue dirigida por Jared Bush y Byron Howard, escrita por Bush y producida por Yvett Merino, podría estar disponible en Disney+ en marzo de 2026.

¿CUÁNDO SE LANZARÁ “ZOOTOPIA” EN FORMATO DIGITAL?

Disney tampoco ha anunciado la fecha de lanzamiento digital de “Zootopia 2”, pero sin duda la opción de comprarla o alquilarla a través de las principales plataformas de vídeo bajo demanda estará disponible antes de su llegada a streaming. Probablemente, esté disponible en enero de 2026.

ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “ZOOTOPIA 2”

Ginnifer Goodwin como Judy Hopps

Jason Bateman como Nick Wilde

Ke Huy Quan como Gary De’Snake

Fortune Feimster como Nibbles Maplestick

Andy Samberg como Pawbert Lynxley

David Strathairn como Milton Lynxley

Idris Elba como Chief Bogo

Shakira como Gazelle

Patrick Warburton como el alcalde Brian Winddancer

Quinta Brunson como Dr. Fuzzby

Nate Torrence como Benjamin Clawhauser

Bonnie Hunt como Bonnie Hopps

Don Lake como Stu Hopps

Macaulay Culkin como Cattrick Lynxley

Brenda Song como Kitty Lynxley

Maurice LaMarche como Mr. Big

Leah Latham como Fru Fru

Raymond S. Persi como Flash Slothmore

Mark Rhino Smith como Officer McHorn

Tommy Chong como Yax

Tommy Lister Jr. como Finnick

Michelle Gomez como Captain Hoggbottom

David Fane como Truffler

Jean Reno como Bûcheron

Danny Trejo como Jesús

John Leguizamo como Antony Sootley

Stephanie Beatriz como Bloats

Wilmer Valderrama como Higgins

Jenny Slate como Dawn Bellwether

Alan Tudyk como Duke Weaselton

Josh Dallas como el Frantic Pig

Peter Mansbridge como Peter Moosebridge

Josh Gad como Paul Moldebrandt

June Squibb como Gram Gram

Michael J. Fox como Michael J.

Rachel House

Mae Martin como Tuffy Cheeksworth

Tig Notaro como Big Tig

Dwayne Johnson como Zeke

Ed Sheeran como Ed Shearin

Blake Slatkin como Baalake Lambkin

Robert Irwin como Robert Furwin

Mario Lopez como Denny Howlett

Auliʻi Cravalho

Anika Noni Rose

Nick DiGiovanni como Slick Di’Giguani

Taylen Biggs

George Pennacchio como George Purrnacleo

Amanda Gorman como Deandra Bambino

Jason Bateman le da voz a Nick Wilde, Ke Huy Quan le da voz a Gary De'Snake y Ginnifer Goodwin le da voz a Judy Hopps en la película animada "Zootopia 2" (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

