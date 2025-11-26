Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (Jason Bateman) regresan con una nueva aventura en “Zootopia 2”. Aunque ahora son compañeros en el Departamento de policía, su alianza no siempre consigue buenos resultados. De hecho, su jefe le advierte que si fracasan en su siguiente caso, los separará. En esta secuela, los protagonistas de la película animada de Disney deben seguir el rastro serpenteante de un misterioso reptil que pone patas arriba la metrópolis animal.
Se trata de Gary De’Snake, quien aparece decidido a exponer un secreto que involucra a la familia Lynxley. Nick y Judy no tardan en descubrir la verdad, pero los interesados en silenciarlos se encargan de arruinar la reputación de ambos oficiales.
“Zootopia 2”, que cuenta con un elenco de voces conformado por Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, Shakira, Ke Huy Quan, Fortune Feimster, Andy Samberg, David Strathairn, Patrick Warburton y Quinta Brunson, se estrena en Estados Unidos el 26 de noviembre de 2025, mientras que a los cines de Hispanoamérica llega el 27 de noviembre. Por lo tanto, los espectadores se preguntan si tiene alguna escena post-créditos.
“ZOOTOPIA 2” ¿TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?
La respuesta corta es sí. “Zootopia 2” tiene una escena posterior a los créditos, así que te recomendamos quedarte en su asiento tras los 108 minutos de película y esperar a que se muestre la lista completa de miembros del reparto, el equipo de producción y demás para ver la importante secuencia.
La cinta, dirigida por Jared Bush y Byron Howard, escrita por Bush y producida por Yvett Merino, también incluye una secuencia de concierto/montaje de personajes durante los créditos iniciales.
Aunque aún no podemos revelar lo que sucede en escena post-créditos de “Zootopia 2”, te adelantamos que se trata de una pista sobre el futuro de la franquicia. Un detalle marca el camino para una posible tercera película.
¿DE QUÉ TRATA “ZOOTOPIA 2”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney, en “Zootopia 2”, “los detectives Judy Hopps (con la voz de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (con la voz de Jason Bateman) siguen el rastro serpenteante de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópolis animal. Para resolver el caso, Judy y Nick deberán adentrarse en rincones inesperados de la ciudad, en los que su compañerismo será puesto a prueba como nunca antes.”
ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “ZOOTOPIA 2”
- Ginnifer Goodwin como Judy Hopps
- Jason Bateman como Nick Wilde
- Ke Huy Quan como Gary De’Snake
- Fortune Feimster como Nibbles Maplestick
- Andy Samberg como Pawbert Lynxley
- David Strathairn como Milton Lynxley
- Idris Elba como Chief Bogo
- Shakira como Gazelle
- Patrick Warburton como el alcalde Brian Winddancer
- Quinta Brunson como Dr. Fuzzby
- Nate Torrence como Benjamin Clawhauser
- Bonnie Hunt como Bonnie Hopps
- Don Lake como Stu Hopps
- Macaulay Culkin como Cattrick Lynxley
- Brenda Song como Kitty Lynxley
- Maurice LaMarche como Mr. Big
- Leah Latham como Fru Fru
- Raymond S. Persi como Flash Slothmore
- Mark Rhino Smith como Officer McHorn
- Tommy Chong como Yax
- Tommy Lister Jr. como Finnick
- Michelle Gomez como Captain Hoggbottom
- David Fane como Truffler
- Jean Reno como Bûcheron
- Danny Trejo como Jesús
- John Leguizamo como Antony Sootley
- Stephanie Beatriz como Bloats
- Wilmer Valderrama como Higgins
- Jenny Slate como Dawn Bellwether
- Alan Tudyk como Duke Weaselton
- Josh Dallas como el Frantic Pig
- Peter Mansbridge como Peter Moosebridge
- Josh Gad como Paul Moldebrandt
- June Squibb como Gram Gram
- Michael J. Fox como Michael J.
- Rachel House
- Mae Martin como Tuffy Cheeksworth
- Tig Notaro como Big Tig
- Dwayne Johnson como Zeke
- Ed Sheeran como Ed Shearin
- Blake Slatkin como Baalake Lambkin
- Robert Irwin como Robert Furwin
- Mario Lopez como Denny Howlett
- Auliʻi Cravalho
- Anika Noni Rose
- Nick DiGiovanni como Slick Di’Giguani
- Taylen Biggs
- George Pennacchio como George Purrnacleo
- Amanda Gorman como Deandra Bambino
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí