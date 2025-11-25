¡Es momento de regresar a la metrópolis animal más querida de la pantalla grande! Y es que “Zootopia 2” (en España: “Zootrópolis 2”) se estrena en los cines estadounidenses el miércoles 26 de noviembre del 2025, trayendo consigo a los carismáticos personajes que conocimos en la primera película... además de nuevos integrantes de su elenco y varios cameos de celebridades de Hollywood. Así, ¿te gustaría conocer a todos los actores de voz de la producción? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que la cinta está dirigida por Jared Bush y Byron Howard, y se desarrolla a lo largo de 107 minutos de metraje.

Durante este tiempo, nos volvemos a centrar en Judy y Nick, quienes siguen la pista de un enigmático reptil que llega a Zootopia... alterando por completo la ciudad de los mamíferos.

Entonces, para resolver el caso, ambos tendrán que infiltrarse en zonas desconocidas de la metrópolis, enfrentando desafíos que podrán a prueba su vínculo como compañeros más que nunca.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Zootopia 2”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “ZOOTOPIA 2”?

1. Ginnifer Goodwin como Judy Hopps

Para saber quién es quién en la película animada de Disney, empiezo la lista con la protagonista: Judy Hopps. En la primera cinta, ella hizo historia al convertirse en la primera coneja del Departamento de Policía de Zootopia (ZPD).

La actriz que le da voz en inglés es Ginnifer Goodwin, famosa por interpretar a Mary Margaret Blanchard (Blancanieves) en la serie “Once Upon a Time”.

Ginnifer Goodwin le da la voz en inglés a Judy Hopps a lo largo de la película animada "Zootopia 2" (Fotos: Apu Gomes / AFP & Walt Disney Animation Studios)

2. Jason Bateman como Nick Wilde

Nick Wilde, por su parte, es el astuto zorro rojo que pasó de ser estafador callejero a oficial del ZPD.

El artista que asume este rol es Jason Bateman, estrella de producciones como "Arrested Development" y “Ozark”.

Jason Bateman le da la voz en inglés a Nick Wilde a lo largo de la película animada "Zootopia 2" (Fotos: Carlos Jasso / AFP & Walt Disney Animation Studios)

3. Idris Elba como el Jefe Bogo

El Jefe Bogo es el respetado líder del Departamento de Policía de Zootopia y, generalmente, tiene muy poca paciencia para las travesuras de Judy y Nick.

Él está interpretado por Idris Elba, también integrante de los elencos de “Luther” y “Beasts of No Nation”.

Idris Elba le da la voz en inglés al Jefe Bogo a lo largo de la película animada "Zootopia 2" (Fotos: Carlos Jasso / AFP & Walt Disney Animation Studios)

4. Shakira como Gazelle

La superestrella Shakira vuelve a darle voz a la diva del pop Gazelle en el universo “Zootopia”.

Además, la talentosa colombiana escribió una nueva canción para la película, titulada “Zoo”, junto a Ed Sheeran y Blake Slatkin.

Los nuevos personajes principales de “Zootopia 2”:

5. Ke Huy Quan como Gary De’Snake , el primer reptil en entrar a Zootopia en más de 100 años

, el primer reptil en entrar a Zootopia en más de 100 años 6. Fortune Feimster como Nibbles Maplestick , una castor que ayuda a Judy y Nick en su misión

, una castor que ayuda a Judy y Nick en su misión 7. Quinta Brunson como la Dra. Fuzzby , una terapeuta de parejas policiales

, una terapeuta de parejas policiales 8. Andy Samberg como Pawbert Lynxley , un lince relajado que es parte de la familia Lynxley

, un lince relajado que es parte de la familia Lynxley 9. Patrick Warburton como Brian Winddancer , un antiguo actor y actual alcalde de Zootopia

, un antiguo actor y actual alcalde de Zootopia 10. David Strathairn como Milton Lynxley, el patriarca de la familia Lynxley

Los personajes secundarios y cameos de “Zootopia 2”:

11. Macaulay Culkin como Cattrick Lynxley , el hermano mayor de la familia Lynxley​​

, el hermano mayor de la familia Lynxley​​ 12. Brenda Song como Kitty Lynxley , la hija de lengua afilada de los Lynxley

, la hija de lengua afilada de los Lynxley 13. Roman Reigns y CM Punk como los Zebros , un par de policías cebra​

, un par de policías cebra​ 14. Dwayne “La Roca” Johnson como Zeke , un personaje propenso a los accidentes​

, un personaje propenso a los accidentes​ 15. Josh Gad como Paul Moldebrandt , un topo malhumorado que trabaja en el ZPD​

, un topo malhumorado que trabaja en el ZPD​ 16. Ed Sheeran como Ed Shearin , una oveja​

, una oveja​ 17. Robert Irwin como Robert Furwin , un koala​

, un koala​ 18. Aulii Cravalho como el bolígrafo antiveneno de Gary​

como el bolígrafo antiveneno de Gary​ 19. Jenny Slate como Dawn Bellwether , la oveja criminal de la primera película

, la oveja criminal de la primera película 20. Maurice LaMarche como Mr. Big , el jefe del crimen de Tundratown​

, el jefe del crimen de Tundratown​ 21. June Squibb como Gram Gram , la abuela de Judy​

, la abuela de Judy​ 22. Michael J. Fox como Michael J. , un zorro prisionero​

, un zorro prisionero​ 23. Danny Trejo como Jesús , un basilisco emplumado​

, un basilisco emplumado​ 24. Jean Reno como Bûcheron, un oficial de policía cabra​

Los personajes que regresan en “Zootopia 2”:

25. Nate Torrence como Benjamin Clawhauser , el guepardo recepcionista del ZPD

, el guepardo recepcionista del ZPD 26. Raymond S. Persi como Flash Slothmore , el perezoso que ahora muestra su lado veloz al volante

, el perezoso que ahora muestra su lado veloz al volante 27. Tommy Chong como Yax , el yak del spa naturalista

, el yak del spa naturalista 28. Bonnie Hunt y Don Lake como Bonnie y Stu Hopps , los padres de Judy

, los padres de Judy 29. Alan Tudyk como Duke Weaselton , un comadreja ladrón

, un comadreja ladrón 30. Tommy Lister Jr., quien falleció en 2020, aparece como Finnick gracias a grabaciones no utilizadas de la primera película que su familia autorizó usar

