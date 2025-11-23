“Wicked: For Good” (también conocida como “Wicked: Part Two”, “Wicked: Por siempre“ y ”Wicked: Parte II“) se estrenó en los cines estadounidenses el pasado viernes 21 de noviembre del 2025, entregándole a los fans de la franquicia uno de los desenlaces más esperados desde el lanzamiento de la primera película. Así, si llegaste a esta nota, quizá es porque tienes dudas sobre la conclusión de la secuela dirigida por Jon M. Chu. Por eso, en las siguientes líneas, te traigo su final explicado. ¡Ten cuidado con los SPOILERS !

Vale precisar que el filme se desarrolla a lo largo de 138 minutos de metraje y cuenta con las actuaciones principales de estrellas de la talla de Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum y Marissa Bode.

Entonces, adaptando el segundo acto del exitoso musical de Broadway escrito por Stephen Schwartz, la producción presenta la continuación de la historia de amistad entre Elphaba (Erivo) y Glinda (Grande) en las misteriosas tierras de Oz.

De esta manera, somos testigos de cómo ambas brujas se ven enfrentadas entre sí cuando Glinda descubre que Elphaba y Fiyero (Bailey) se aman mutuamente.

Por lo tanto, para resolver el conflicto, ambas deben enfrentarse a sus propias verdades, sus miedos y las mentiras del Mago (Goldblum).

Antes de continuar, mira el tráiler de “Wicked: For Good”:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “WICKED: FOR GOOD”?

1. La muerte de Nessa

Hacia el final de la película, una Glinda herida por la traición de su antigua amiga y su prometido le sugiere a Madame Morrible (Yeoh) una idea: usar el amor de Elphaba por su hermana menor Nessarose (Bode) para atraerla mediante el rumor de que la joven está en peligro.

Sin embargo, Morrible cree que un simple “chisme” no funcionará, por lo que decide utilizar su magia para conjurar el tornado que hace volar la casa de la granjera Dorothy Gale (Bethany Weaver) hacia Oz, aplastando mortalmente a “Nessa”.​

De esta forma, los eventos de “El Mago de Oz” se cruzan con la línea temporal de “Wicked”.

2. ¿Qué pasó con Fiyero?

Tal como se lo había imaginado Glinda, Elphaba aparece en Munchkinlandia para recuperar los zapatos de su hermana, solo para descubrir que “la bruja buena” se los había regalado a Dorothy.

Tras esto, las dos amigas se enfrentan físicamente... antes de que los guardias del Mago intenten capturar a Elphaba.

Allí también llega Fiyero, quien defiende a su amada y le permite escapar mientras él es tomado como prisionero.

Entonces, sabiendo que él será torturado y—probablemente—asesinado, Elphaba lanza un hechizo para hacerlo impermeable al dolor. No obstante, sin querer, la poderosa bruja lo convierte en el Espantapájaros.

3. Elphaba, ¿realmente muere?

Más adelante, Glinda se da cuenta de que Morrible fue la responsable de la muerte de Nessa y comienza a enfrentar su propio papel en lo sucedido.

Así, corre al castillo Kiamo Ko (el escondite de Elphaba), donde se reconcilia y se despide de su amiga con una sentida interpretación de “For Good”.

Lo que sigue es el “sacrificio” de Elphaba: y es que, mientras Glinda se esconde, ella se entrega y deja que Dorothy le arroje un cubo de agua que, aparentemente, la derrite y la mata... hasta que solo quedan su sombrero y la botella de elixir verde que le perteneció a su madre.

Sin embargo, hay un giro: en realidad, Elphaba se escondió en una trampilla en el piso donde esperó que pasara el peligro. Y, poco después, el Espantapájaros Fiyero aparece para reunirse con ella... escapando juntos hacia las tierras más allá de Oz.​ ¡Sí, la bruja logra sobrevivir!

En declaraciones para Entertainment Weekly, el director Jon M. Chu explicó que Elphaba sabía que Fiyero estaba vivo y transformado, pero que recién lo reconoció en aquel reencuentro.

“Es diferente saber que se ha convertido en esa cosa y verlo. Y creo que tal vez haya un poco de culpa al preguntarse ‘¿Hice lo correcto?’. Y entonces él la tranquiliza diciéndole: ‘Me salvaste la vida’“, agregó el cineasta.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “WICKED: FOR GOOD”?

4. Las decisiones de Glinda

Tras haber presenciado la “muerte” de su amiga, Glinda regresa a Ciudad Esmeralda, donde le muestra la botella de elixir al Mago... quien se da cuenta de que él era el padre biológico de Elphaba.

Por lo tanto, ante la amenaza de exponer sus mentiras, Glinda lo obliga a abandonar Oz. Y, por si fuera poco, la “bruja buena” también arresta y encarcela a Madame Morrible.

Es decir, ella asume su nuevo papel como lideresa de Oz, permitiendo que los animales perseguidos regresen a sus hogares y jurando honrar el legado de su querida Elphaba.

5. Glinda, ¿sabe que Elphaba está viva?

En la escena final de la película, vemos a Glinda con el Grimmerie (el libro de hechizos que Elphaba le dejó), cuyas páginas comienzan a moverse solas.

Y a partir de allí, surgen dos posibilidades:

O bien Elphaba envió una ola de magia que hace que las páginas del libro se muevan... revelándole a su amiga que está viva .

. O bien el Grimmerie se dio cuenta de que Glinda estaba haciendo el bien y, por fin, le permite acceder a la verdadera magia... con Elphaba sonriendo a la distancia.

Al respecto, en una entrevista concedida a CBR, la guionista Dana Fox admitió que dejaron este desenlace abierto a la interpretación de los espectadores.

“Al final, cuando Elphaba sonríe y no se sabe, es como si se hubiera abierto [el libro] para ella. ¿Sabe que se ha abierto para ella? ¿Ha sentido que se ha abierto para ella? ¿Qué es eso? Ese debería ser el momento en el que cada uno decida cómo quiere que sea y cómo se siente al respecto (...) Sin embargo, se me pone la piel de gallina solo de pensar en ese final. Me encanta", expresó.

Por ende, parece que queda en cada uno de nosotros darle un significado propio a esta escena. Y a ti, ¿te gustó la conclusión de la historia?

Cynthia Erivo como Elphaba Thropp y Ariana Grande como Galinda "Glinda" Upland en una imagen promocional de la película "Wicked: For Good" (Foto: Universal Pictures)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí