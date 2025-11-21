Luego del éxito de “Wicked” (2024) y el esperado lanzamiento en cines de “Wicked: For Good” (2025), muchos fans de la historia de Elphaba y Glinda se preguntan si este fantástico relato continuará en un nuevo largometraje. Es decir, ¿realmente habrá “Wicked 3”? Pues, para averiguarlo, sigue adelante con tu lectura: aquí te cuento todo lo que ha dicho el elenco y el director Jon M. Chu al respecto. ¡Presta atención!

Vale precisar que “Wicked: For Good” (también conocida como “Wicked: Part Two” y “Wicked: Por siempre”) se estrenó en cines estadounidenses el viernes 21 de noviembre del 2025.

Esta película arranca con Elphaba (Cynthia Erivo) y Glinda (Ariana Grande) separadas, cada una enfrentando las consecuencias de sus propias elecciones.

Entonces, ante la creciente hostilidad pública dirigida hacia la primera, ambas se ven obligadas a reconciliarse.

Y es que su amistad requiere que las dos se confronten con autenticidad y empatía.

De esta forma, podrán atravesar sus respectivas transformaciones personales y alterar el rumbo de Oz para siempre.

¿HABRÁ “WICKED 3”?

Hasta el momento, no hay planes confirmados respecto a la producción de “Wicked 3”. Sin embargo, algunas pistas sugieren que el universo de Oz sí podría expandirse más allá de las dos películas actuales.

Por ejemplo, en declaraciones para Telemundo—recogidas por Access Hollywood—el director Jon M. Chu admitió que “esto siempre se concibió como una experiencia de dos películas. Un viaje de más de un año en el que todo el mundo puede disfrutar de esta época, traer a sus amigos, a su familia, conocer a estas mujeres, vestirse como ellas, ser como ellas, inspirarse en ellas. Y, sí, este es el final de una era”. No obstante, agregó: “Pero nunca se sabe” .

Además, en una entrevista concedida a Variety, el cineasta reveló que había “muchas ideas volando por ahí ahora mismo” alrededor de la tercera película. Incluso, compartió que su hija de 8 años ya estaba escribiendo una precuela sobre el origen de Fiyero (Jonathan Bailey).

Por otro lado, durante su participación en el canal de YouTube de Ryan Jay, el compositor Stephen Schwartz fue consultado sobre una posible tercera o cuarta parte de “Wicked” y él respondió: “De hecho, estamos hablando de algo. Es un secreto y no podemos decir mucho al respecto”.

Frente a esta declaración, la guionista Winnie Holzman agregó: “Pero no se llamará ‘Wicked’ - Parte 3 y 4″... lo que podría sugerir que un nuevo largometraje de la franquicia podría ser un spin-off y no necesariamente una secuela.

¿QUÉ DICE EL ELENCO SOBRE “WICKED 3”?

Michelle Yeoh, quien interpreta a Madame Morrible en la saga, fue la más entusiasta con la idea de repetir su papel en un futuro proyecto.

Y es que, en diálogo para Variety, señaló: "No tengo que pensarlo dos veces. Si Jon M. Chu me lo pidiera, diría que sí. Es brillante. ¿Por qué iba a decirle que no?“.

Bowen Yang, el actor detrás de Pfannee, fue mucho más escéptico, al decirle al referido medio: “Creo que lo dejamos aquí”.

Sin embargo, bromeó al sugerir la producción de un spin-off al estilo “Rosencrantz and Guildenstern Are Dead” con su personaje.

Sea como sea, solo el tiempo nos dirá si esta saga cargada de música, fantasía y mucha magia se expandirá con alguna otra película. Y a ti, ¿te gustaría la idea?

El póster de "Wicked: For Good", película del director Jon M. Chu que se desarrolla a lo largo de 138 minutos de metraje (Foto: Marc Platt Productions / Universal Pictures)

