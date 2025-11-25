Después de más de una década, “Zootopia” regresa con una secuela, en la que Judy Hopps y Nick Wilde se han convertido en socios en el Departamento de policía. No obstante, debido a sus personalidades tan diferentes han cometido algunos errores, así que su jefe amenaza con separarlos. En medio de ese problema, deben seguir el rastro serpenteante de un misterioso reptil que pone patas arriba la metrópolis animal. ¿Cuándo se estrenará la nueva película animada de Disney? A continuación, te comparto este y otros datos relevantes.
La comedia animada producida por Walt Disney Animation Studios fue dirigida por Jared Bush y Byron Howard, escrita por Bush y producida por Yvett Merino. Los tres trabajaron anteriormente en “Encanto”, que ganó a Mejor película de animación en la 94.ª edición de los Premios Óscar.
Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba y Shakira repiten sus papeles de la primera película en “Zootopia 2”. A ellos se suman artistas como Ke Huy Quan, Fortune Feimster, Andy Samberg, David Strathairn, Patrick Warburton y Quinta Brunson.
¿DE QUÉ TRATA “ZOOTOPIA 2”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney, en “Zootopia 2”, “los detectives Judy Hopps (con la voz de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (con la voz de Jason Bateman) siguen el rastro serpenteante de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópolis animal. Para resolver el caso, Judy y Nick deberán adentrarse en rincones inesperados de la ciudad, en los que su compañerismo será puesto a prueba como nunca antes.”
Por lo que he visto en el tráiler, Nick asegura que no ha visto una serpiente en años, no obstante, una hace una inesperada aparición en la Gala anual Zootenial y causa un gran alboroto. Nick y Judy intentan capturarla, pero descubren una verdad que podría cambiarlo todo. Los interesados en ocultar el secreto se encargan de incriminarlos, así que tendrán que buscar la manera de no fallar en este caso.
FECHA DE ESTRENO DE “ZOOTOPIA 2”
“Zootopia 2” se estrenó en el Teatro El Capitan en Hollywood, Los Ángeles, el 13 de noviembre de 2025, y llegará a los cines de Estados Unidos el 26 de noviembre de 2025. Mientras que en Hispanoamérica se estrenará el 27 de noviembre.
- Fecha de estreno de “Zootopia 2” en Estados Unidos: 26 de noviembre de 2025
- Fecha de estreno de “Zootopia 2” en México: 27 de noviembre de 2025
- Fecha de estreno de “Zootopia 2” en Perú: 27 de noviembre de 2025
- Fecha de estreno de “Zootopia 2” en Colombia: 27 de noviembre de 2025
- Fecha de estreno de “Zootopia 2” en Argentina: 27 de noviembre de 2025
- Fecha de estreno de “Zootopia 2” en Brasil: 27 de noviembre de 2025
- Fecha de estreno de “Zootopia 2” en España: 28 de noviembre de 2025
TRÁILER DE “ZOOTOPIA 2”
ACTORES Y PERSONAJES DE “ZOOTOPIA 2”
- Ginnifer Goodwin como Judy Hopps
- Jason Bateman como Nick Wilde
- Ke Huy Quan como Gary De’Snake
- Fortune Feimster como Nibbles Maplestick
- Andy Samberg como Pawbert Lynxley
- David Strathairn como Milton Lynxley
- Idris Elba como Chief Bogo
- Shakira como Gazelle
- Patrick Warburton como el alcalde Brian Winddancer
- Quinta Brunson como Dr. Fuzzby
- Nate Torrence como Benjamin Clawhauser
- Bonnie Hunt como Bonnie Hopps
- Don Lake como Stu Hopps
- Macaulay Culkin como Cattrick Lynxley
- Brenda Song como Kitty Lynxley
- Maurice LaMarche como Mr. Big
- Leah Latham como Fru Fru
- Raymond S. Persi como Flash Slothmore
- Mark Rhino Smith como Officer McHorn
- Tommy Chong como Yax
- Tommy Lister Jr. como Finnick
- Michelle Gomez como Captain Hoggbottom
- David Fane como Truffler
- Jean Reno como Bûcheron
- Danny Trejo como Jesús
- John Leguizamo como Antony Sootley
- Stephanie Beatriz como Bloats
- Wilmer Valderrama como Higgins
- Jenny Slate como Dawn Bellwether
- Alan Tudyk como Duke Weaselton
- Josh Dallas como el Frantic Pig
- Peter Mansbridge como Peter Moosebridge
- Josh Gad como Paul Moldebrandt
- June Squibb como Gram Gram
- Michael J. Fox como Michael J.
- Rachel House
- Mae Martin como Tuffy Cheeksworth
- Tig Notaro como Big Tig
- Dwayne Johnson como Zeke
- Ed Sheeran como Ed Shearin
- Blake Slatkin como Baalake Lambkin
- Robert Irwin como Robert Furwin
- Mario Lopez como Denny Howlett
- Auliʻi Cravalho
- Anika Noni Rose
- Nick DiGiovanni como Slick Di’Giguani
- Taylen Biggs
- George Pennacchio como George Purrnacleo
- Amanda Gorman como Deandra Bambino
¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “ZOOTOPIA 2”?
“Zootopia 2”, que cuenta con Yvett Merino como productora, tiene una duración de 108 minutos, es decir, 1 hora y 48 minutos.
