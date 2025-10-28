Basado en un popular videojuego para móviles de Aniplex y Disney Japón con el mismo nombre, “Disney Twisted Wonderland: La serie” (“Dizunî Tsuisuteddo Wandârando za Animêshon” en su idioma original) es un anime de Disney+ creado y dirigido por Takahiro Natori. La serie sigue a Yuken “Yu”, un estudiante de secundaria que aparece súbitamente en un mundo fantástico lleno de magia, País de las Maravillas Retorcido.

A través de un espejo. Yuken es transportado al Night Raven College, y a pesar de no tener poderes mágicos, debe enfrentarse a monstruos, lidiar con aprendices de mago excéntricos y afrontar sucesos misteriosos mientras intenta hallar el camino de regreso a casa.

“Twisted Wonderland: La serie”, que presenta versiones bishonen (chicos guapos) de villanos de Disney, cuenta con Takahiro Natori a cargo de la composición de la serie y como director jefe. En tanto, Shin Katagai dirige la serie en los estudios Yumeta Company y Graphinica, y Yoichi Kato es el escritor principal.

"Twisted Wonderland: la serie", dirigida por Takahiro Natori y Shin Katagai, sigue a un estudiante llamado Yuken Enma (Foto: Disney+)

¿CÓMO VER “TWISTED-WONDERLAND: LA SERIE”?

El primer episodio de “Twisted Wonderland: La serie” se estrenará el miércoles 29 de octubre de 2025 en Disney+. Mientras que el resto se lanzará cada semana hasta el 17 de diciembre.

Por lo tanto, para ver el nuevo anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “TWISTED-WONDERLAND: LA SERIE”?

La primera temporada de “Disney Twisted Wonderland: La serie” tiene ocho episodios, con una duración aproximada de 25 minutos.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “TWISTED-WONDERLAND: LA SERIE”

Episodio 1: 29 de octubre de 2025

Episodio 2: 5 de noviembre de 2025

Episodio 3: 12 de noviembre de 2025

Episodio 4: 19 de noviembre de 2025

Episodio 5: 26 de noviembre de 2025

Episodio 6: 3 de diciembre de 2025

Episodio 7: 10 de diciembre de 2025

Episodio 8: 17 de diciembre de 2025

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “DISNEY TWISTED-WONDERLAND: LA SERIE”?

Países Horarios EE. UU. (Pacífico, PT - PDT) 12:00 a.m. EE. UU. (Este, ET - EDT) 3:00 a.m. México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. España 9:00 a.m.

TRÁILER DE “DISNEY TWISTED-WONDERLAND: LA SERIE”

¿DE QUÉ TRATA “DISNEY TWISTED-WONDERLAND: LA SERIE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney, en “Twisted Wonderland: La serie”, “hace mucho tiempo, los Siete Grandes gobernaron las tierras del asombroso mundo mágico de ‘Twisted Wonderland’. Debido a sus hazañas legendarias, la prestigiosa Universidad Cuervo Nocturno creó siete dormitorios inspirados en ellos: la Reina de Corazones, el Rey de las Bestias, la Bruja del Mar, el Hechicero de las Arenas, la Reina más bella, el Rey del Inframundo y el Hada de las Espinas.

Yuken ‘Yu, un estudiante de secundaria, no sabía que este mundo existía hasta que aparece en plena ceremonia de bienvenida de Cuervo Nocturno. Sin poderes mágicos, deberá enfrentarse a monstruos, lidiar con aprendices de mago excéntricos y afrontar sucesos misteriosos mientras intenta encontrar el camino de regreso a casa.”

ACTORES Y PERSONAJES DE “DISNEY TWISTED-WONDERLAND: LA SERIE”

Kellen Goff como Floyd Leech

Johnny Yong Bosch como Trey Clover

Alejandro Saab como Azul Ashengrotto

Jonah Scott como Jade Leech

Zeno Robinson como Ruggie Bucchi

Max Mittelman como Ace Trappola

Crispin Freeman como Lilia Vanrouge

J. Michael Tatum como Dire Crowley

Ben Diskin como Riddle Rosehearts

A.J. Beckles como Kalin Al-Asim

Nazeeh Tarsha como Jamil Viper

Paul Castro Jr. como Riddle Rosehearts

Jonathon Ha como Yuken Enma

Major Attaway como Leona Kingscholar

Michael Sinterniklaas como Cater Diamond

Khoi Dao como Idia Shroud

Jesse Nowack como Epel Fermier

Nick Monteleone como Vil Schoenheit

Ben Diskin le da voz a Riddle Rosehearts en el anime "Disney Twisted Wonderland: La serie" (Foto: Yumeta Company)

