Después de la gran batalla durante el Día del Exterminio, donde los ángeles exorcistas liderados por Adam atacan al Infierno, los fanáticos de “Hazbin Hotel” (“Hotel Hazbin” en Hispanoamérica y “Hazbin Hotel: El hotel de las viejas glorias” en España) esperan con ansias la segunda temporada de la serie musical animada para adultos de Amazon Prime Video creada por Vivienne ‘VivziePop’ Medrano, inspirada en creencias judeocristianas y en la demonología. ¿Cuántos episodios tiene la nueva entrega? ¿Cuándo se estrenarán?

Aunque Niffty asesinó a Adam y los ángeles exorcistas se retiraron, el hotel quedó destruido y Charlie se mostró triste por las pérdidas sufridas. Por lo tanto, ahora debe empezar la reconstrucción, tal como sugirieron Lucifer y sus amigos. En tanto, Vox continúa con sus planes para que los Vees se apoderen del Infierno.

La segunda temporada de “Hazbin Hotel”, que se basa en su popular programa animado de YouTube de 2019 y que combina humor adulto, personajes inolvidables y números musicales pegadizos, “tiene mucha más acción, desafíos únicos y canciones que exploran nuevos géneros”, adelantó Medrano.

El estreno de la segunda temporada de "Hazbin Hotel" está previsto en 240 países y territorios (Foto: Amazon Prime Video)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “HAZBIN HOTEL”?

Los dos primeros episodios de la segunda temporada de “Hazbin Hotel” se estrenarán el miércoles 29 de octubre de 2025 en Amazon Prime Video. Cada semana se emitirán dos nuevos capítulos hasta el 19 de noviembre.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la comedia animada solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “HAZBIN HOTEL”?

La segunda temporada de “Hazbin Hotel” tiene ocho episodios, con una duración aproximada de 25 minutos.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 2 DE “HAZBIN HOTEL”

Episodio 1: 29 de octubre de 2025

Episodio 2: 29 de octubre de 2025

Episodio 3: 5 de noviembre de 2025

Episodio 4: 5 de noviembre de 2025

Episodio 5: 12 de noviembre de 2025

Episodio 6: 12 de diciembre de 2025

Episodio 7: 19 de diciembre de 2025

Episodio 8: 19 de diciembre de 2025

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “HAZBIN HOTEL”?

País / Región Horario EE. UU. (Pacífico, PT - PDT) 12:00 a.m. EE. UU. (Este, ET - EDT) 3:00 a.m. México (CDMX) 1:00 a.m. Guatemala 1:00 a.m. Honduras 1:00 a.m. El Salvador 1:00 a.m. Nicaragua 1:00 a.m. Costa Rica 1:00 a.m. Panamá 2:00 a.m. Colombia 2:00 a.m. Perú 2:00 a.m. Ecuador 2:00 a.m. Venezuela 3:00 a.m. Bolivia 3:00 a.m. Paraguay 4:00 a.m. Chile 4:00 a.m. Argentina 4:00 a.m. Uruguay 4:00 a.m. Brasil (Brasilia, BRT) 4:00 a.m. España (Madrid) 8:00 a.m. Reino Unido (Londres) 8:00 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “HAZBIN HOTEL”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “HAZBIN HOTEL”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en la segunda temporada de “Hazbin Hotel”, “después de la victoria de Charlie contra el ejército del Cielo, el hotel está lleno de nuevos huéspedes. Sin embargo, para consternación de Charlie, muchos de estos buscan vengarse, no redimirse. Mientras tanto, los Vees tratan de aprovechar la inestabilidad del Infierno y usar las tensiones crecientes con el Cielo para sus propios fines.”

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “HAZBIN HOTEL”

Erika Henningsen como Charlie Morningstar

Stephanie Beatriz como Vaggie

Amir Talai como Alastor the Radio Demon

Alex Brightman como Sir Pentious/Adam

Blake Roman como Angel Dust

Keith David como Husk

Kimiko Glenn como Niffty

Jeremy Jordan como Lucifer Morningstar

Christian Borle como Vox

Joel Perez como Valentino

Lilli Cooper como Velvette

Jessica Vosk como Lute

Patrick Stump como Abel

Kevin Del Aguila como Baxter

Alex Newell como Zeezi

Liz Callaway como The Speaker of God

Andrew Durand como Prick

Vox, uno de los “Vees”, emerge como el gran villano a derrotar en la temporada 2 de "Hazbin Hotel". (Foto: Cortesía de Prime)

