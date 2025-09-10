La espera terminó para los fanáticos de “Hazbin Hotel” porque en esta nota se revelan todos los datos clave sobre la segunda temporada de la exitosa serie musical animada para adultos: cuándo se estrena, cómo ver los nuevos episodios en streaming y, por supuesto, el acceso al flamante tráiler que ya recorre las redes. Si buscas los detalles confirmados sobre lo que Amazon tiene preparado para el regreso de Charlie Morningstar y su particular hotel, aquí encontrarás respuestas.

El anuncio oficial fue realizado Amazon Studios y SpindleHorse Animation, los responsables creativos tras el fenómeno. Ambas compañías han desvelado no solo la fecha de estreno, sino también imágenes y avances que anticipan una temporada aún más ambiciosa, apostando por elevar el “Hellaverse” a nuevas alturas de acción y emoción.

¿DE QUÉ TRATA LA SEGUNDA TEMPORADA DE “HAZBIN HOTEL”?

Luego del impactante final de la primera temporada, la historia retoma a Charlie, la princesa del Infierno, y sus aliados lidiando con las secuelas de su victoria frente “al cielo”, la muerte de Adam y la nueva situación de Sir Pentious atrapado en el otro reino. Además, la temporada ahondará en el pasado de Alastor (el Demonio de la Radio) y dará un rol central a Lilith, la madre de Charlie. Por si fuera poco, los villanos “Los Vees”, liderados por Vox, planean tomar el poder y parecen listos para desencadenar una guerra total, elevando la tensión y el desafío para la protagonista y sus amigos demoníacos.

Vox, uno de los "Vees", emerge como el gran villano a derrotar en la temporada 2 de "Hazbin Hotel". (Foto: Cortesía de Prime)

¿CUÁL ES LA FECHA OFICIAL DEL ESTRENO DE “HAZBIN HOTEL” 2 Y CÓMO VER LA SERIE?

La segunda temporada de “Hazbin Hotel” se estrena el 29 de octubre de 2025 en Prime Video en más de 240 países y territorios. Ese mismo día estarán disponibles los dos primeros episodios, luego la plataforma liberará dos capítulos adicionales cada semana, hasta completar los ocho episodios que conforman la nueva tanda. El último capítulo se estrenará el 19 de noviembre.

¿Cómo ver “Hazbin hotel”?

La temporada 2 de "Hazbin Hotel" podrá verse de forma exclusiva en Prime Video, por lo que es necesario tener una suscripción activa.

El estreno global de "Hazbin Hotel" será el 29 de octubre, con dos episodios semanales en Prime Video a nivel mundial. (Foto: Cortesía de Prime)

MIRA EL TRÁILER DE “HAZBIN HOTEL” 2

El primer tráiler oficial ya fue lanzado por Amazon y SpindleHorse Animation, mostrando escenas de gran acción, números musicales aún más elaborados y el ascenso de Vox como nuevo antagonista mayor. El metraje adelanta alianzas tensas, conflictos armados y pistas sobre la redención, la búsqueda de poder y el turbio equilibrio entre el infierno y el cielo.

MÁS DATOS SOBRE EL ESTRENPO DE “HAZBIN HOTEL”

La serie es de temática adulta, musicales irreverentes y personajes entrañables.

Charlie sigue intentando rehabilitar demonios para desafiar el orden del Infierno y el Cielo.

El 10 de septiembre se estrenan nuevos episodios de la serie hermana “Helluva Boss”, la segunda serie del universo Hellaverse, para expandir la atención de los fanáticos.

La banda sonora original disponible en todas las plataformas digitales desde el lanzamiento de la temporada.

