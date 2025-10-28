CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de resolver el misterio de la cuarta entrega y enterarse de la impactante muerte del querido portero Lester Coluca (Teddy Coluca), en la quinta temporada de “Only Murders in the Building”, Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) y Mabel Mora (Selena Gomez) investigan este nuevo caso y lidian con la llegada inesperada de multimillonarios secretos, mafiosos de la vieja escuela y residentes secretos al Arconia. Por lo tanto, este se convierte en el caso más peligroso para los detectives del podcasting.

Cuando el trío encuentra un dedo amputado, confirman sus sospechas de que la muerte de Lester no fue accidental. Gracias a las fotos de la boda, descubren que Lester, a quien no le falta ningún dedo, estaba hablando con un hombre identificado como el mafioso Nicky Caccimelio (Bobby Cannavale), quien desapareció y cuya esposa Sofía (Téa Leoni) intentó contratar a los protagonistas para investigar el caso.

Después de encontrar el cadáver de Nicky en la tintorería de los Caccimelio, Oliver lleva el cuerpo al apartamento de Charles para evitar involucrar a la policía. El trío realiza la autopsia y descubren que Nicky murió aproximadamente al mismo tiempo que Lester, pero fue congelado. Además, encuentran un trozo de papel del libro de contabilidad de Lester en la boca de Nicky. Con esto, se enteran de una partida de póker en la sala secreta del casino y asisten al evento en el que se dan cuenta de que al heredero del magnate farmacéutico Jay Pflug (Logan Lerman), le falta un dedo.

Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) y Mabel Mora (Selena Gomez) investigan la muerte de Lester en la quinta temporada de "Only Murders in the Building" (Foto: Hulu)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 5 DE “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”?

La quinta temporada de “Only Murders in the Building” también muestra que antes de su muerte, Lester participó en una entrevista para un estudio sobre porteros de la ciudad de Nueva York. Gracias a esto, se reveló que George recibía dinero extra de Nicky Caccimelio por dejar entrar a ciertas personas a petición suya. Tras jubilarse, Lester se encargó de la misma tarea y Nicky no lo dejaba renunciar.

Tras ponerles una trampa e interrogar a Jay Pflug, al magnate tecnológico Bash Steed (Christoph Waltz) y la hotelera Camila White (Renée Zellweger), los detectives del podcasting descubren que Nicky, drogado, le cortó el dedo a Jay con un cuchillo de carnicero. Pero que el dedo que encontraron y el de Jay no son los mismos. Además, firman contrato de publicación de podcast de Wondify, que tiene a los multimillonarios como nuevos accionistas mayoritarios.

Una pista lleva a Charles, Oliver y Mabel hasta “Tommy the Tongue”, que en realidad es una empresa fantasma que maneja el dinero del juego de Nicky. En tanto, Charles busca conseguir información de Sofía, pero termina en su cama. Cuando se da cuenta de que olvidó su teléfono en el automóvil de Sofía, lo rastrea con sus amigos, quienes presencian una reunión secreta con Lorraine (Dianne Wiest), la esposa de Lester.

Aunque las pruebas las acusan, ellas planeaban donar el dinero de las apuestas de Nicky para renovar un viejo teatro. Cuando Charles, Mabel y la detective Williams (Da’Vine Joy Randolph) descubren que el dedo ha desaparecido, Althea (Beanie Feldstein), cantante y antigua amiga de Mabel, informa que escuchó unos ruidos en el apartamento de Charles. Las cámaras de seguridad no registraron nada porque fueron alteradas por la empresa que pertenece a Bash.

Los protagonistas de la quinta temporada de "Only Murders in the Building" lidian con los multimillonarios Bash Steed (Christoph Waltz), Camila White (Renée Zellweger) y Jay Pflug (Logan Lerman) (Foto: Disney+)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 5 DE “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”?

¿Quién asesinó a Lester y a Nicky?

Al llegar a la mansión de Bash, los protagonistas de “Only Murders in the Building” se topan con una noche de juegos organizada por Camila y Jay. Tras ganar un juego, consiguen que los multimillonarios confiesen que la noche del asesinato de Nicky y Lester discutieron por quién de ellos obtendría los derechos para construir el primer casino de la ciudad de Nueva York, e insiuan que el dedo amputado es crucial para determinar al ganador.

El trío roba el dedo, pero Camila lo obliga a mostrarlo y revela que su plan es convertir el Arconia en un casino. Gracias a Athea, Loretta (Meryl Streep) se infiltra en una noche de juegos exclusiva para mujeres en el casino y logra que Camila confiese que estaba enamorada de Nicky y que le propuso una sociedad para expandir su casino. A pesar de que se trataba de la herencia de Sofía, Nicky aceptó porque su esposa lo engañaba. Camila compra la mayor parte de Arconia y los residentes tienen pocos días para mudarse.

Cuando el trío descubre que Randall encontró el cuerpo de Lester y retiró la manivela de un ascensor de la escena del crimen, lo buscan e interrogan hasta que cuenta que Lester admitió indirectamente que mató a Nicky para evitar que el edificio se convirtiera en un casino y que le pidió que llevara el dedo al apartamento de Oliver. Más tarde, descubren que los hijos y la suegra de Nicky fueron los que robaron el dedo.

Al final de la quinta temporada de “Only Murders in the Building”, se revela que el dedo pertenecía al amante de Sofía y Jay nunca perdió un dedo, solo fingió para despistar al trío. Mabel no tarda en descubrir que el amante de Sofia es el alcalde Tillman (Keegan-Michael Key). Cuando Nicky lo confrontó, fue asesinado accidentalmente por Lester, quien murió a manos de Tillman para proteger su propia reputación.

Para evitar ser expuesto, Tillman ordena a policías corruptos encerrar al trío en la sala del casino para que mueran durante la demolición del Arconia. No obstante, ellos escapan con la ayuda de Althea y Howard, y acusan a Tillman. Jay admite que él, Bash y Camila tenían un trato con el alcalde, lo que ocasiona sus arrestos y la salvación del Arconia.

La temporada cierra con el trío escuchando el nuevo podcast de Cinda Canning, a quien encuentran moribunda frente a las puertas de Arconia. Este es el inicio del caso principal de la sexta temporada.

El alcalde Tillman (Keegan-Michael Key) asesinó a Lester para proteger su prestigio en la quinta temporada de "Only Murders in the Building" (Foto: Disney+)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 5 DE “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”?

La quinta temporada de “Only Murders in the Building” terminó el 28 de octubre de 2025 en Disney+, por lo tanto, para ver los últimos episodios solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí