Desde su estreno, el 19 de enero de 2024, “Hazbin Hotel” (“Hotel Hazbin” en Hispanoamérica y “Hazbin Hotel: El hotel de las viejas glorias” en España) se ha convertido en una de las series animadas más populares de Amazon Prime Video. La ficción para adultos creada por Vivienne Medrano (conocida en YouTube como Vivziepop) destaca especialmente por su estilo de animación único, sus personajes distintivos y su fantástica banda sonora. Por eso, te comparto la lista completa de las canciones de la primera y segunda entrega.

La comedia musical que combina humor adulto, personajes inolvidables y números musicales pegadizos estrenó su segunda temporada el 29 de octubre de 2025, que cuenta con los compositores y letristas Andrew Underberg y Sam Haft, quienes también colaboraron en la creación de las canciones de la primera temporada.

La banda sonora de “Hazbin Hotel” es parte fundamental de su éxito, ya que cada una de las canciones presentan letras ingeniosas y contribuyen en los arcos argumentales y la trama.

En la segunda temporada de "Hazbin Hotel", Charlie debe reconstruir su hotel tras la batalla contra Adam y su grupo (Foto: Amazon Prime Video)

LAS CANCIONES DE LA PRIMERA TEMPORADA DE “HAZBIN HOTEL”

En la primera temporada, Charlie Morningstar, la princesa del Infierno, inaugura un hotel con la esperanza de que los huéspedes lo abandonen una vez que demuestren la redención de sus almas. Su objetivo es evitar el exterminio anual decretado por el Cielo. Ella cuenta con el apoyo de su novia Vaggie y sus amigos.

Uno de los mejores momentos musicales de la primera entrega de “Hazbin Hotel” es el duelo de canto entre Lucifer y Alastor, y la canción más destacada es “Loser, Baby”, que se convirtió en una especie de himno.

La banda sonora de la primera temporada está disponible en streaming en Amazon Music, Spotify, Apple Music, iTunes Store, YouTube Music, Deezer y Tidal.

Episodio 1: Overture

“Happy Day in Hell” interpretada por Charlie Morningstar, con la participación de los habitantes del infierno.

“Hell Is Forever” interpretado por Adam, con la participación de Charlie Morningstar.

Episodio 2: Radio Killed the Video Star

“Stayed Gone” interpretada por Vox y Alastor.

“It Starts With Sorry” interpretada por Charlie Morningstar y Sir Pentious.

Episodio 3: Scrambled Eggs

“Respectless” interpretada por Carmilla Carmine y Velvette

“Whatever It Take” interpretada por Carmilla Carmine y Vaggie

Episodio 4: Masquerade

“Poison” interpretada por Angel Dust.

“Loser, Baby” interpretada por Husk y Angel Dust.

Episodio 5: Dad Beat Dad

“Hell’s Greatest Dad” interpretada por Lucifer Morningstar y Alastor.

“More than Anything” interpretada por Lucifer y Charlie Morningstar.

Episodio 6: Welcome to Heaven

“Welcome to Heaven” interpretada por St. Peter, Emily, y Sera.

“You Didn’t Know” interpretada por Emily, Charlie Morningstar, y Adam, con la participación de Vaggie, Sera y Lute.

Episodio 7: Hello Rosie

“Out for Love” interpretada por Carmilla Carmine

“Ready for This” interpretada por Charlie Morningstar, Rosie, Alastor, y los habitantes de Pueblo Caníbal.

Episodio 8: The Show Must Go On

“More Than Anything (Reprise)” interpretada por Vaggie y Charlie Morningstar.

“The Show Must Go On (Finale)” interpretada por el elenco de “Hazbin Hotel”.

LAS CANCIONES DE LA TEMPORADA 2 DE “HAZBIN HOTEL”

En la segunda temporada de “Hazbin Hotel”, Charlie debe empezar la reconstrucción del hotel luego de ganar la batalla. Aunque Niffty asesinó a Adam y los ángeles exorcistas se retiraron, aún hay otros peligros con los que lidiar. Vox continúa con sus planes para que los Vees se apoderen del Infierno.

Vivienne Medrano señaló que los nuevos episodios “tienen mucha más acción, desafíos únicos y canciones que exploran nuevos géneros”.

La banda sonora de la temporada 2 de “Hazbin Hotel” estará disponible en streaming en Amazon Music, Spotify, Apple Music, iTunes Store, YouTube Music, Deezer y Tidal a partir del 19 de noviembre de 2025. Mientras que las copias físicas en CD, vinilo o casete saldrán a la venta el 21 de noviembre en la tienda oficial.

Vox, uno de los “Vees”, es el villano de la temporada 2 de "Hazbin Hotel", que se estrenó el 29 de octubre de 2025 (Foto: Amazon Prime Video)

Episodio 1: New Pentious

“Hazbin Guarantee (Trust Us)” interpretada por Charlie Morningstar, Vox, Valentino, y Velvette, con la participación de Vaggie y el resto del elenco de “Hazbin Hotel”

“Once We Get Up There” interpretada por Vox, Velvette y Valentino.

Episodio 2: Storyteller

“Like You” interpretada por Emily, con la participación St. Peter, Abel, y Sir Pentious.

“Sera’s Confession” interpretada por Sera y The Speaker of God.

“Gravity” interpretada por Lute, con la participación de Adam.

