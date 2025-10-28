La serie musical animada para adultos creada por Vivienne Medrano ha conquistado a millones desde su debut con una propuesta única: combinar comedia, oscuridad y redención en un infierno lleno de ritmo. “Hazbin Hotel” regresa a Prime Video con una segunda temporada que promete más locura, nuevas voces y canciones tan pegadizas como provocadoras. Descubre todos los detalles en esta nota.

Esta segunda entrega, anunciada por Amazon Studios y SpindleHorse Animation, amplía el universo del infierno con nuevas tramas y personajes, incluyendo la llegada de Abel, interpretado por Patrick Stump, vocalista de Fall Out Boy. Con un reparto coral y estética inconfundible, la producción reafirma el porqué se ha convertido en una de las favoritas de la animación para adultos en streaming.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “HAZBIN HOTEL”?

La temporada 2 de “Hazbin Hotel” se estrena el 29 de octubre de 2025 en exclusiva por Prime Video. Constará de ocho episodios, estrenados de a dos por semana hasta el 19 de noviembre.

“Hazbin Hotel" llega con ocho nuevos episodios llegarán a Prime Video (Foto: Amazon Studios)

¿CÓMO VER “HAZBIN HOTEL” 2?

Desde el 29 de octubre, “Hazbin Hotel 2” está disponible en Prime Video, incluido dentro de la membresía Amazon Prime, que cuesta US$14.99 al mes o US$139 al año. Los suscriptores nuevos pueden acceder a una prueba gratuita de 30 días.

Debes saber que Prime Video está disponible en navegadores web, televisores inteligentes, consolas y dispositivos móviles compatibles. Si no has visto la primera temporada o quieres refrescar la memoria, puedes verla en la plataforma.

¿DE QUÉ TRATA “HAZBIN HOTEL” 2?

La historia sigue a Charlie Morningstar, la princesa del Infierno, decidida a rehabilitar demonios para reducir la superpoblación infernal. En esta nueva temporada, Charlie y su equipo enfrentan desafíos más intensos tras los eventos del exterminio celestial, mientras nuevos personajes agitan el delicado equilibrio del Hotel Hazbin. Humor ácido, drama y música protagonizan una trama que combina redención y caos con un espíritu profundamente humano.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO COMPLETO DE VOCES EN LA NUEVA TEMPORADA?

Erika Henningsen como Charlie Morningstar

Stephanie Beatriz como Vaggie

Amir Talai como Alastor

Blake Roman como Angel Dust

Keith David como Husk

Kimiko Glenn como Niffty

Jeremy Jordan como Lucifer Morningstar

Jessica Vosk como Lute

Patrick Stump como Abel

Alex Brightman

Liz Callaway

Andrew Durand

La princesa Charlie es interpretada con la voz de Erika Henningsen en “Hazbin Hotel" 2 (Foto: Amazon Studios)

FICHA “HAZBIN HOTEL” 2

Creadora : Vivienne Medrano

: Vivienne Medrano Género : Animación para adultos / Musical / Comedia negra

: Animación para adultos / Musical / Comedia negra Plataforma : Prime Video

: Prime Video Estreno: 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 Episodios : 8

: 8 País: Estados Unidos

MIRA EL TRÁILER DE “HAZBIN HOTEL” 2

El primer tráiler oficial ya fue lanzado por Amazon y SpindleHorse Animation, mostrando escenas de gran acción, números musicales aún más elaborados y el ascenso de Vox como nuevo antagonista mayor. El metraje adelanta alianzas tensas, conflictos armados y pistas sobre la redención, la búsqueda de poder y el turbio equilibrio entre el infierno y el cielo.

