La princesa Charlie regresa con nuevos desafíos infernales en “Hazbin Hotel" 2 (Foto: Amazon Studios)
Sileña Cisneros
La serie musical animada para adultos creada por Vivienne Medrano ha conquistado a millones desde su debut con una propuesta única: combinar comedia, oscuridad y redención en un infierno lleno de ritmo. “Hazbin Hotel” regresa a Prime Video con una segunda temporada que promete más locura, nuevas voces y canciones tan pegadizas como provocadoras. Descubre todos los detalles en esta nota.

Esta segunda entrega, anunciada por y , amplía el universo del infierno con nuevas tramas y personajes, incluyendo la llegada de Abel, interpretado por Patrick Stump, vocalista de Fall Out Boy. Con un reparto coral y estética inconfundible, la producción reafirma el porqué se ha convertido en una de las favoritas de la animación para adultos en streaming.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “HAZBIN HOTEL”?

La temporada 2 de “Hazbin Hotel” se estrena el 29 de octubre de 2025 en exclusiva por Prime Video. Constará de ocho episodios, estrenados de a dos por semana hasta el 19 de noviembre.

“Hazbin Hotel" llega con ocho nuevos episodios llegarán a Prime Video (Foto: Amazon Studios)

¿CÓMO VER “HAZBIN HOTEL” 2?

Desde el 29 de octubre, “Hazbin Hotel 2” está disponible en, incluido dentro de la membresía Amazon Prime, que cuesta US$14.99 al mes o US$139 al año. Los suscriptores nuevos pueden acceder a una prueba gratuita de 30 días.

Debes saber que Prime Video está disponible en navegadores web, televisores inteligentes, consolas y dispositivos móviles compatibles. Si no has visto la primera temporada o quieres refrescar la memoria, puedes verla en la plataforma.

¿DE QUÉ TRATA “HAZBIN HOTEL” 2?

La historia sigue a Charlie Morningstar, la princesa del Infierno, decidida a rehabilitar demonios para reducir la superpoblación infernal. En esta nueva temporada, Charlie y su equipo enfrentan desafíos más intensos tras los eventos del exterminio celestial, mientras nuevos personajes agitan el delicado equilibrio del Hotel Hazbin. Humor ácido, drama y música protagonizan una trama que combina redención y caos con un espíritu profundamente humano.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO COMPLETO DE VOCES EN LA NUEVA TEMPORADA?

  • Erika Henningsen como Charlie Morningstar
  • Stephanie Beatriz como Vaggie
  • Amir Talai como Alastor
  • Blake Roman como Angel Dust
  • Keith David como Husk
  • Kimiko Glenn como Niffty
  • Jeremy Jordan como Lucifer Morningstar
  • Jessica Vosk como Lute
  • Patrick Stump como Abel
  • Alex Brightman
  • Liz Callaway
  • Andrew Durand
La princesa Charlie es interpretada con la voz de Erika Henningsen en “Hazbin Hotel" 2 (Foto: Amazon Studios)

FICHA “HAZBIN HOTEL” 2

  • Creadora: Vivienne Medrano
  • Género: Animación para adultos / Musical / Comedia negra
  • Plataforma: Prime Video
  • Estreno: 29 de octubre de 2025
  • Episodios: 8
  • País: Estados Unidos

MIRA EL TRÁILER DE “HAZBIN HOTEL” 2

El primer tráiler oficial ya fue lanzado por Amazon y SpindleHorse Animation, mostrando escenas de gran acción, números musicales aún más elaborados y el ascenso de Vox como nuevo antagonista mayor. El metraje adelanta alianzas tensas, conflictos armados y pistas sobre la redención, la búsqueda de poder y el turbio equilibrio entre el infierno y el cielo.

