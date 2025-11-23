Aunque la tercera temporada de “One-Punch Man” fue uno de los estrenos más esperados del 2025, se convirtió en una decepción para los fanáticos del anime basado en el webcómic de acción y comedia japonés creado por el artista One. Después de que la segunda entrega recibiera varias críticas por la calidad de la animación, se esperaba que el estudio escuchara los reclamos y corrigiera los errores. No obstante, eso no sucedió, a pesar de la larga espera.

Debido a la emoción del estreno de la tercera entrega, no todos los comentarios fueron negativos, y algunos se enfocaron en el regreso de Saitama. Sin embargo, en cada nuevo episodio la animación deja mucho que desear e incluso ha sido comparada con la de “Blue Lock”. Esto se ve reflejado en las calificaciones que los fans dan al anime en distintas plataformas.

“El episodio fue completamente estático, como un slideshow. Solo el cabello de Fubuki mostró algo de animación”, “Es como si lo hubiesen hecho rápido y sin pausa alguna, cero animación. Todo se ve rusheado”, son algunos de los comentarios que se repiten en los capítulos de la temporada 3 de “One-Punch Man”.

Después del sexto episodio de la tercera temporada, "One-Punch Man" se convirtió oficialmente en el anime peor calificado de todo 2025 (Foto: J.C.Staff)

EL RÉCORD NEGATIVO QUE HA ALCANZADO LA TEMPORADA 3 DE “ONE-PUNCH MAN”

La primera temporada de “One-Punch Man” fue elogiada por su calidad y fluidez. De hecho, esas fueron algunas de las razones por la que se ganó gran popularidad, además de su trama. Sin embargo, sufrió un grave deterioro de la calidad en la segunda temporada que solo se ha intensificado en la tercera entrega. Y el sexto episodio consiguió la calificación más baja.

El capítulo titulado “Motley Heroes” presenta los errores de animación más notables hasta la fecha y tiene una calificación de 1.8 sobre 10 en IMDb. Esto representa un nuevo récord histórico para un episodio de anime. Pero no solo es el capítulo con peor calificación de la franquicia, también es uno de los poderes del anime en general.

Aunque la calidad baja ha sido una constante en la tercera temporada de “One-Punch Man”, el sexto episodio tiene errores visuales más evidentes. El diseño de King the Ripper, la escena de Garou subiendo la ladera y la toma trasera de Atomic Samurai hablando con Puri-Puri Prisoner resultan imperdonables.

Con la calificación de “Motley Heroes”, capítulo en el que los héroes de clase S discuten el plan para infiltrarse en la Asociación de Monstruos, el anime supera el final de la segunda temporada de la serie “The Promised Neverland”, que tiene una calificación de 2.9 en IMDb.

¿Por qué “One-Punch Man” bajo su calidad?

La primera temporada de “One-Punch Man”, que se convirtió en un éxito, fue producida por Madhouse, el mismo estudio detrás de las adaptaciones como “Hunter x Hunter” y “Death Note”. Pero la popularidad del anime no solo fue debido al estudio, sino también al director Shingo Natsume.

Así que, los problemas empezaron cuando el estudio J.C.Staff (“Shokugeki no Sōma”, “Slayers”) asumió las riendas del programa con Chikara Sakurai como director. Y posteriormente lo reemplazó por Shinpei Nagai.

"One-Punch Man" ha establecido un nuevo récord histórico para un episodio de anime con una puntuación tan baja (Foto: J.C.Staff)

