Debido a que “One Piece” es uno de los animes más longevos y populares, ha sufrido varios retrasos y pausas, tanto en el lanzamiento del manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda, como en la adaptación. Y es precisamente lo que sucedió con el tan esperado episodio 1151 de la serie centrada en las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas de Sombrero de Paja, con quienes busca el legendario tesoro y así convertirse en el Rey de los Piratas.

Tras la posesión demoníaca de Gunko por parte de Imu y la transformación de Brogy y Dorry en monstruos dominados por el Contrato del Diablo en el capítulo 1150, el terreno está preparado para una guerra sin precedentes en Elbaf. No obstante, los fanáticos tendrán que esperar un poco más para ver los siguientes eventos.

¿POR QUÉ HA SIDO RETRASADO EL EPISODIO 1151 DE “ONE PIECE”?

Toei Animation ha anunciado una pausa, así que el episodio 1151 de “One Piece” ya no se emitirá el 23 de noviembre de 2025 como sugería el calendario de estrenos. Pero esto no es del todo una sorpresa, ya que desde su regreso luego del parón de seis meses, el anime ha estado interrumpiendo la emisión aproximadamente una vez al mes.

Paulie en el avance del capítulo recopilatorio de "One Piece", que se emitirá en lugar del episodio 1151 (Foto: Toei Animation)

Aunque se trata de una mala noticia para los fans del longevo anime, resulta comprensible debido a que la historia del arco de Egghead se acerca a su conclusión. Además, es una preparación para la larga pausa que se realizará a inicios del 2026.

En lugar del episodio 1151 de “One Piece”, el 23 de noviembre se emitirá un capítulo recopilatorio titulado “Dr. Chopper’s Adventure Checkup -The Last Records That a Genius Left Behind”. Esto indica que se centrará en las últimas grandes revelaciones que se han producido de la mano de Vegapunk.

Sanji en el avance del episodio recopilatorio de "One Piece", “Dr. Chopper's Adventure Checkup -The Last Records That a Genius Left Behind” (Foto: Toei Animation)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL EPISODIO 1151 DE “ONE PIECE”?

Pero no debes alarmarte, solo se trata de una breve pausa. El episodio 1151 de “One Piece” se estrenará el domingo 30 de noviembre de 2025 en Crunchyroll. Mientras que a Netflix llegará el sábado 6 de diciembre.

El nuevo capítulo estará disponible en la plataforma de streaming Crunchyroll, donde se puede ver cada capítulo en japonés con subtítulos en español, inglés y varios idiomas más.

También lo puedes ver en Netflix, plataforma de streaming a la que llega con una semana de retraso.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí