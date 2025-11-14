Tras la feroz batalla entre los Caballeros Sagrados y distintos aliados, y los momentos dramáticos que viven Gaban y su hijo Colon en el anterior episodio de “One Piece”, los fanáticos de las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas de Sombrero de Paja, con quienes busca el legendario tesoro y así convertirse en el Rey de los Piratas, esperan con ansias el capítulo 1150, donde el caos en la Isla de los Gigantes con la transformación de varios personajes en formas demoníacas. Entonces, ¿cuándo se estrenará el nuevo episodio?

El episodio 1149 del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda, mostró un flashback del nacimiento de Colon justo cuando Gunko amenazó con matar a Colón si Gaban no dejaba de luchar. Luego de ver que no podría salvarlo, Gaban decidió rendirse y fue brutalmente herido.

Mientras Gunko fue poseída por Imu en el clímax del episodio, la Isla estaba en llamas y los protagonistas intentaban liberar a sus compañeros. Robin consiguió liberar al grupo y Luffy y Loki acordaron unir fuerzas contra los Caballeros Sagrados. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo?

Los Ancianos continuaron intentando detener la transmisión de Vegapunk en el episodio 1149 del longevo anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

FECHA CONFIRMADA PARA EL ESTRENO DEL CAPÍTULO 1150 DE “ONE PIECE”

El episodio 1150 de “One Piece” se estrenará el domingo 16 de noviembre de 2025 en Crunchyroll. Mientras que a Netflix llegará el sábado 22 de noviembre.

¿CÓMO VER “ONE PIECE” - EPISODIO 1150?

El episodio 1150, que pertenece al arco de Egghead, estará disponible en la plataforma de streaming Crunchyroll, donde se puede ver cada capítulo en japonés con subtítulos en español, inglés y varios idiomas más.

A Netflix, los episodios de “One Piece” llegan con casi una semana de retraso. Para acceder solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

También está disponible en Crunchyroll un episodio resumen de 80 minutos que abarca la totalidad del arco argumental de Egghead Island hasta el momento.

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 1150 DE “ONE PIECE”?

Países Horarios Estados Unidos 8:45 a.m. (PT) / 11:45 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:45 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:45 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:45 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:45 p.m. España 5:45 p.m.

TRÁILER DEL EPISODIO 1150 DE “ONE PIECE”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 1150 DE “ONE PIECE”?

Aunque aún no se ha revelado la sinopsis oficial del episodio 1150 de “One Piece”, titulado “Get the Ship Moving! The Iron Giant Activates”, es probable que el nuevo capítulo muestre al Gigante de Hierro, Emet, enfrentándose a los Cinco Ancianos mientras protege el caracol transmisor.

Además, se insinúa que Luffy pronto se unirá a la batalla con su nueva transformación en Gear 5 para intentar revertir la posesión demoníaca y liberar a sus aliados de la oscuridad.

El Gigante de Hierro, Emet, se enfrenta a los Cinco Ancianos en el episodio 1150 del longevo anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

