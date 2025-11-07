Después de un episodio que profundizó en la leyenda de Joy Boy, “One Piece” regresa con un nuevo capítulo que continúa con las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas de Sombrero de Paja, con quienes busca el legendario tesoro y así convertirse en el Rey de los Piratas. En el episodio 1149 del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda, inicia la gran guerra de Elbaph. Entonces, ¿cuándo se estrenará el nuevo capítulo?

En el episodio 1148, titulado “La historia ilusoria: Joy Boy, el primer pirata”, Luffy y los gigantes resistieron los ataques de los Cinco Ancianos, además, lidiaron con Mars y sus tropas, quienes intentan destruir los Den Den Mushi de transmisión para impedir que el mundo exterior conozca la verdad.

Por otro lado, el gran robot ancestral continuó avanzando sin importar el fuego enemigo, y se reveló por qué veinte reinos tuvieron que unirse para derrotar a Joy Boy, considerado el primer pirata que desafió al mundo antiguo. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo?

Vegapunk estaba listo para revelar grandes secretos sobre el mundo en el episodio 1148 del popular anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

FECHA CONFIRMADA PARA EL ESTRENO DEL CAPÍTULO 1149 DE “ONE PIECE”

El episodio 1149 de “One Piece” se estrenará el domingo 9 de noviembre de 2025 en Crunchyroll. Mientras que a Netflix llegará el sábado 15 de noviembre.

¿CÓMO VER “ONE PIECE” - EPISODIO 1149?

El episodio 1149, que pertenece al arco de Egghead, estará disponible en la plataforma de streaming Crunchyroll, donde se puede ver cada capítulo en japonés con subtítulos en español, inglés y varios idiomas más.

A Netflix, los episodios de “One Piece” llegan con casi una semana de retraso. Para acceder solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

También está disponible en Crunchyroll un episodio resumen de 80 minutos que abarca la totalidad del arco argumental de Egghead Island hasta el momento.

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 1149 DE “ONE PIECE”?

Países Horarios Estados Unidos 8:45 a.m. (PT) / 11:45 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:45 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:45 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:45 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:45 p.m. España 5:45 p.m.

TRÁILER DEL EPISODIO 1149 DE “ONE PIECE”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 1149 DE “ONE PIECE”?

Hasta el momento, no se ha revelado la sinopsis oficial del episodio 1149 de “One Piece”, pero los avances muestran que la guerra por Elbaph y la resistencia de los aliados de Luffy se intensifican. Por lo tanto, se trata de uno de los capítulos más dramáticos y reveladores.

Con la isla en llamas, Luffy y Loki aparentemente sellan un acuerdo para expulsar a los Caballeros Sagrados del territorio de los gigantes, Robin logra liberar a sus nakamas, y Sanji presiente que una mujer está en peligro.

Los Ancianos siguen intentando detener la transmisión de Vegapunk en el episodio 1149 del longevo anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

