A pesar de algunas pausas, “One Piece” continúa con su emisión que se centra en las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas de Sombrero de Paja, con quienes busca el legendario tesoro y así convertirse en el Rey de los Piratas. En el episodio 1148 del longevo anime el manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda, los Mugiwara siguen enfrentándose a los Caballeros Sagrados en Elbaf. Entonces, ¿cuándo se estrenará el nuevo capítulo?

En el episodio 1147, titulado “¡Una conclusión chocante! La gran predicción de Vegapunk”, parte de la tripulación Mugiwara (Nami, Jinbe, Usopp y Brook) fue capturada por Gunko, una misteriosa antagonista que está interesada en Brook. En tanto, Shepherd Sommers amenazó con destruir la biblioteca y la escuela local.

Cuando Vegapunk se preparaba para revelar grandes secretos sobre el mundo, los Cinco Ancianos intentaron detenerla a toda costa.​​ Sanji se enfrentó a Gorosei para proteger a Bonney. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo?

Lo piratas de Sombrero de Paja enfrentaron a los Caballeros Sagrados el episodio 1147 del popular anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

FECHA CONFIRMADA PARA EL ESTRENO DEL CAPÍTULO 1148 DE “ONE PIECE”

El episodio 1148 de “One Piece” se estrenará el domingo 2 de noviembre de 2025 en Crunchyroll. Mientras que a Netflix llegará el sábado 8 de noviembre.

¿CÓMO VER “ONE PIECE” - EPISODIO 1148?

El episodio 1148, que pertenece al arco de Egghead, estará disponible en la plataforma de streaming Crunchyroll, donde se puede ver cada capítulo en japonés con subtítulos en español, inglés y varios idiomas más.

A Netflix, los episodios de “One Piece” llegan con casi una semana de retraso. Para acceder solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

También está disponible en Crunchyroll un episodio resumen de 80 minutos que abarca la totalidad del arco argumental de Egghead Island hasta el momento.

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 1148 DE “ONE PIECE”?

Países Horarios Estados Unidos 8:45 a.m. (PT) / 11:45 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:45 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:45 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:45 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:45 p.m. España 5:45 p.m.

TRÁILER DEL EPISODIO 1148 DE “ONE PIECE”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 1148 DE “ONE PIECE”?

Aunque aún no se ha revelado la sinopsis oficial de “¡La historia ilusoria! Joy Boy, el primer pirata”, episodio 1148 de “One Piece”, los avances muestran que los Mugiwara continuarán enfrentándose a los Caballeros Sagrados en Elbaf. Gunko amenazará con matar a Ronia si los gigantes no obedecen a los Caballeros Sagrados.

El nuevo capítulo del popular anime promete mucha acción, tensión creciente y la revelación de los puntos débiles de los Caballeros Sagrados. Además, todo parece indicar que la situación en Elbaf se vuelve cada vez más crítica.

¿Qué pasará con los Mugiwara en el episodio 1148 del popular anime "One Piece"? (Foto: Toei Animation)

