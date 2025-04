Las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas de Sombrero de Paja, con quienes busca el legendario tesoro y así convertirse en el Rey de los Piratas comenzaron en “1997”, cuando se publicó por primera vez “One Piece”, el manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda. Desde entonces ha acumulado un gran número de volúmenes y cuenta con una adaptación anime que se ha convertido en la favorita del público desde 1999. Por lo tanto, se trata del manga más vendido de la historia y una de las series más longevas de la historia.

Han pasado 28 años desde su estreno y no ha perdido popularidad ni fanáticos. Aunque el manga se encuentra en su saga final, aún hay historia por contar. En ese punto, se desarrolla el arco de Elbaf, donde los protagonistas se dirigen a la tierra de los Gigantes. No obstante, ¿sabías que el plan original de Eiichiro Oda no era que su historia durara tanto?

¿CUÁNTO DEBÍA DURAR “ONE PIECE” SEGUN EIICHIRŌ ODA?

El creador de “One Piece” respondió a esta pregunta que muchos fans se han hecho en algunas entrevistas y en la sección preguntas y respuestas de uno de los volúmenes del popular anime, que comenzó a publicarse en la revista Japonesa Weekly Shōnen Jump.

El manga "One Piece", escrito e ilustrado por Eiichirō Oda, comenzó a publicarse en la revista Japonesa Weekly Shōnen Jump el 22 de julio de 1997 (Foto: Shueisha)

Tal como indica Comicbook, cada volumen del manga incluye un Shitsumon o Boshū Suru (SBS), que se traduce como “Responderé a las preguntas”. En esta sección, Eiichiro Oda responde a las preguntas de los fanáticos. En cada volumen se pueden encontrar entre tres y seis secciones de SBS con 15 ó 30 preguntas.

En el volumen 42 de “One Piece” (2006), un fan preguntó: “¡Hola, Oda-sensei! Tengo una pregunta seria. One Piece lleva ya bastante tiempo en cartelera, ¿verdad? ¿Ya has pensado en el final? Aunque, personalmente, no me importaría que continuara indefinidamente. ¡One Piece es lo máximo!”.

“He respondido a esto en algunas revistas y entrevistas. Originalmente, mi plan era que One Piece durara cinco años. Siempre he tenido el clímax en mente desde el principio, y desde entonces he estado trabajando para conseguirlo”, respondió Eiichiro Oda.

Asimismo, agregó: “Pero mis cálculos iniciales se quedaron cortos, y no pude terminar mi historia en cinco años (¡qué risa!). Y ahora nuestros piratas llevan nueve años de aventuras, y no tengo ni idea de cuánto tiempo más seguirán así (¡vaya!)”.

Considerando el universo de “One Piece” es normal que continúe después de tantos años. Cada vez se revelan más misterios, pero no se ignoran los datos relevantes de las anteriores entregas.

Los nuevos episodios de "One Piece" empezaron a emitirse el 5 de abril de 2025 (Foto: Toei Animation)

¿CÓMO VER LOS NUEVOS EPISODIOS DE “ONE PIECE”?

Los nuevos episodios de “One Piece” están disponibles en la plataforma Crunchyroll. Por lo tanto, para disfrutarlos, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.