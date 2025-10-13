Si te preguntas quiénes siguen por encima de Monkey D. Luffy pese a su Gear 5 en “One Piece”, en esta nota, de doy a conocer un ranking claro y argumentado.
Luffy ha crecido tras Sabaody, Marineford y Wano: domina Haki, despertó su Fruta y pelea con una libertad inédita. Sin embargo, la resistencia y el timing todavía lo separan de leyendas vivas y figuras en la sombra que marcan el techo de poder de la serie. Este listado se basa en lo mostrado en el anime y en revelaciones clave del manga reciente. Advertencia: este artículo contiene spoilers del manga de “One Piece”.
LOS 7 PERSONAJES QUE TODAVÍA SON MÁS FUERTES QUE LUFFY EN EL ANIME
7. Monkey D. Garp — “One Piece”
El Héroe de la Marina impuso respeto solo con Haki y sus puños. En su mejor momento, fue comparado con Roger y rechazó ser Almirante para no servir a los Dragones Celestiales. Luffy en Gear 5 es ingenioso y libre, pero aún no supera a un Garp prime cuyo techo real nunca vimos. En una pelea directa, la disciplina, el Ryuo avanzado y el golpe explosivo de Garp inclinarían la balanza a su favor en intercambios limpios.
6. Shanks — “One Piece”
El Yonko que inspiró a Luffy domina el Haki a un nivel que desarma estrategias antes de que empiecen. Intimidó al Almirante Toro Verde desde kilómetros, prueba de un Haoshoku descomunal y preciso. En choque de timing y lectura, Shanks castiga aperturas con letalidad quirúrgica y neutraliza riesgos con su control del territorio. Mientras Luffy afina su resistencia en Gear 5, el “Asesino de Haki” conserva una ventaja tangible.
5. Edward Newgate (Barbablanca) — “One Piece”
Barbablanca fue el hombre más cercano al Rey Pirata y su Fruta del Terremoto podía partir mar y cielo. Lo visto en Marineford era un Newgate enfermo; en plenitud, sus ondas sísmicas y su Haki de Armamento superlativo descomponen formaciones enteras y obligan a combatir en su ritmo. Luffy podría evadir parte del daño, pero la potencia acumulada y la experiencia táctica de Newgate aún lo superan de forma clara.
4. Gol D. Roger — “One Piece”
Como Rey Pirata, conquistó Grand Line hasta Laugh Tale sin depender de una Fruta confirmada: su Haki era el arma. Su Partida Divina hizo volar a Oden, el samurái más fuerte de Wano entonces. Frente a Luffy, la presión espiritual, el control del tempo y la lectura de intenciones de Roger lo ponen por delante. Su pico de poder, construido a base de duelos míticos, sigue fuera del alcance del actual Gear 5.
3. Harald — “One Piece”
Presentado en el Arco de Elbaf de la Saga Final, Harald es el monarca guerrero más venerado entre los gigantes. Desciende de un linaje excepcional y su estallido de fuerza borró a combatientes en un radio de cinco kilómetros. El choque con Rocks D. Xebec superó en impacto al de Roger y Barbablanca mostrado en la historia de Oden. Su techo aún no se ha medido por completo, pero hoy está por encima de Luffy.
2. Rocks D. Xebec — “One Piece”
El pirata que atemorizó al Gobierno Mundial irrumpió en Marijoa, trató de negociar con Imu y salió matando a un Almirante sin rasguños. En Elbaf, su duelo con Harald evidenció un poder devastador sostenido. Visión, crueldad y Haki de alto nivel lo convierten en una tormenta perfecta para Luffy: su presión constante neutraliza la creatividad del Gear 5. Su alcance eclipsa a casi cualquier rival mostrado.
1. Imu — “One Piece”
Figura central en la sombra del mundo, asociada a la inmortalidad y a habilidades de aniquilación a distancia, como la que fulminó a San Jaygarcia Saturno cerca de Egghead. Además, comanda un ejército de marionetas y manipula mente y cuerpo. Todo apunta a que será el antagonista final de “One Piece”. Incluso con nuevos despertares, vencer a Imu, por escala y misterio, será el desafío más arduo de Luffy.
