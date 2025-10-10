Aunque muchos esperaban el lanzamiento del episodio 1146 del anime “One Piece” para el pasado domingo 5 de octubre del 2025, este nunca llegó ese día a Crunchyroll. Y es que la producción se retrasó, confirmándose que el capítulo no estará disponible en la plataforma de streaming hasta algunos días después. Pero, ¿conoces las razones detrás del aplazamiento y sabes cuál es, finalmente, su fecha de estreno? Pues, si te gustaría averiguar la respuesta, esta nota es para ti.

Vale precisar que el Arco de Egghead ha mantenido a los fans al borde de sus asientos, con los Piratas del Sombrero de Paja enfrentándose a algunas de las situaciones más peligrosas hasta la fecha.

Así, mientras los secretos del Dr. Vegapunk amenazan con sacudir los cimientos del mundo, el Gobierno Mundial ha enviado a sus ejecutores más poderosos, incluyendo a los Cinco Ancianos, para detener a nuestros héroes.

¿POR QUÉ SE RETRASÓ EL EPISODIO 1146 DE “ONE PIECE”?

Tras la emisión del capítulo 1145 del anime “One Piece”, Toei Animation decidió implementar una pausa de dos semanas.

Por lo tanto, el episodio 1146 está programado para estrenarse el domingo 19 de octubre del 2025 .

Como muchos sabemos, los descansos se han vuelto comunes para el anime, dado que les ofrece al equipo de animación el tiempo necesario para refinar su trabajo.

De esta manera, la estrategia buscaría mantener la calidad visual que ha caracterizado a la exitosa adaptación del manga de Eiichiro Oda.

EL ESPECIAL DE “ONE PIECE” QUE SE EMITIRÁ EL 12 DE OCTUBRE

Aunque el domingo 12 de octubre del 2025 no habrá un nuevo capítulo, “One Piece” lanzará un especial recopilatorio titulado “Dr. Chopper’s Adventure Checkup – Traitors’ Masquerade” (transliteración: "Dokutā Choppā no Bōken Karute ~Uragirimono-tachi no Masukarēdo“).

Este cubre los episodios recientes, permitiéndoles a los espectadores hacer una pausa antes de que la historia se reanude... evitando dejar completamente vacía la programación de la serie.

MIRA EL TRÁILER DEL ESPECIAL RECOPILATORIO DE “ONE PIECE”

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “ONE PIECE”?

Se espera que el anime de Crunchyroll siga respetando su horario de estreno habitual. Revísalo en la siguiente lista.

Países Horarios Estados Unidos 8:45 a.m. (PT) / 11:45 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:45 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:45 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:45 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:45 p.m. España 5:45 p.m.

¿QUÉ NOS ESPERA TRAS EL REGRESO DEL ANIME?

Una vez que “One Piece” retome su emisión tras la pausa, el episodio 1147 llegará el 26 de octubre, seguido del 1148 el 2 de noviembre, reanudando el ritmo semanal habitual.

De este modo, el arco de Egghead continuará profundizando en el conflicto entre los Sombrero de Paja y los agentes del Gobierno Mundial, con revelaciones clave sobre los proyectos de Vegapunk y el papel de los Cinco Ancianos.

Por otro lado, el camino hacia Elbaph se perfila cada vez más intenso, preparándonos para un clímax épico.

