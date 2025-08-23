Todos conocen a Eiichiro Oda por “One Piece”, el manga más exitoso de las últimas décadas. Sin embargo, pocos recuerdan que antes de embarcarse en esa gran aventura, el joven autor ya había publicado historias cortas donde probaba ideas, personajes y estilos narrativos.
En 1993, cuando apenas tenía 18 años, Oda publicó en la Shonen Jump un curioso one-shot titulado “Un regalo de Dios para el Futuro” (“Kami kara Mirai no Purezento”). La trama presentaba a Bran, un ladronzuelo que atrajo la atención de nada menos que Dios, quien decidió castigarlo utilizando un cuaderno capaz de alterar la realidad. Una premisa que hoy, inevitablemente, hace recordar a “Death Note”, aunque en este caso el tono era mucho más humorístico y caricaturesco.
¿DE QUÉ TRATA “UN REGALO DE DIOS PARA EL FUTURO” DE EIICHIRO ODA?
Un error de escritura cambia el destino de Bran: en vez de destruir su casa con un meteorito, Dios envía la catástrofe contra un supermercado llamado Branchi. Ante el caos, el protagonista recibe una oportunidad de redención: si logra salvar a los civiles atrapados, quedará libre de pecado. A partir de ahí empieza una delirante secuencia de acciones cómicas y heroicas que muestran el sello narrativo de Oda.
Lo más sorprendente es la conclusión: tras salvar a todos, Bran deja entrever que aún le queda un último golpe por dar, robándole a Dios la pluma con la que escribe el futuro. Un cierre que combina ironía, irreverencia y ese sentido de aventura que más tarde coronaría a One Piece.
Aunque Oda siempre ha reconocido la influencia de “Dragon Ball” en su estilo, este manga deja claro que también le interesaban las historias donde poder, destino y humor se cruzan. Para muchos seguidores, “Un regalo de Dios para el Futuro” es una joya olvidada de su carrera, un recordatorio de que incluso antes de One Piece, Oda ya estaba dibujando mundos con alma propia.
FICHA DE EIICHIRO ODA
Eiichirō Oda es un mangaka japonés conocido por su serie de manga One Piece, la cual le otorgó un Récord Guinness al ser el manga con mayor cantidad de copias publicadas de la misma obra de cómic realizado por un único autor, detalla Wikipedia.
- Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1975
- Lugar de nacimiento: , Kumamoto, Prefectura de Kumamoto, Japón.
- Cónyuge: Chiaki Inaba
- Hijos: 2
- Estatura: 1.83 m
- Años activo: 1992-presente
