¿Estás siguiendo el anime “One Piece”? Entonces, no te puedes perder el episodio 1145 de la producción, el cual promete continuar mostrándonos cómo nuestros protagonistas enfrentan la abrumadora amenaza que suponen los Cinco Ancianos. Así, si quieres conocer la fecha, hora y link para disfrutarlo, esta nota es para ti.

Vale precisar que, en este capítulo, Luffy se reúne con Dorry y Brogy, demostrando que -incluso en el caos- la unión de diferentes fuerzas puede marcar un antes y un después.

Además, se destaca el poder de la camaradería y la fuerza renovada de los Sombrero de Paja frente a una de las mayores adversidades que han combatido.

Antes de continuar, mira el tráiler del episodio 1145 de “One Piece”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1145 DE “ONE PIECE”?

El capítulo se estrena el domingo 28 de septiembre del 2025, bajo el título “Friends Fight Together! Luffy and the Warriors of Elbaph” (transcripción: “Dachi to no Kyōtō! Rufi to Erubafu no Senshi”).

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1145 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1145 del anime llega al streaming desde las primeras horas de su día de lanzamiento, según la siguiente programación.

Países Horarios Estados Unidos 8:45 a.m. (PT) / 11:45 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:45 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:45 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:45 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:45 p.m. España 5:45 p.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1145 DE “ONE PIECE”?

Para ver este capítulo de “One Piece” sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a Crunchyroll. Con eso en consideración, puedes acceder al LINK OFICIAL de la producción.

¿QUÉ PASÓ EN EL ANTERIOR EPISODIO DE “ONE PIECE”?

En el episodio 1144 -titulado “La peor pesadilla. Se reúnen los Cinco Ancianos”- los Cinco Ancianos se juntaron en Egghead y Vegapunk lanzó una transmisión ininterrumpible.

Por otro lado, en pleno enfrentamiento, Luffy fue engullido por Ju Peter hasta que Dorry y Brogy irrumpieron y liberaron al pirata, explicando que vinieron desde Elbaff al cansarse de esperar.

FICHA TÉCNICA DE “ONE PIECE”

Título en japonés: ワンピース

ワンピース Géneros: Aventura, acción, fantasía, comedia

Aventura, acción, fantasía, comedia Creador del manga: Eiichirō Oda

Eiichirō Oda Estudio de animación: Toei Animation

Toei Animation Diseño de personajes: Masayuki Sato, Katsumi Hara, Michinori Chiba

Masayuki Sato, Katsumi Hara, Michinori Chiba Música: Kōhei Tanaka, Shirō Hamaguchi

Kōhei Tanaka, Shirō Hamaguchi Emisión original (Japón): Fuji TV desde el 20 de octubre de 1999

Fuji TV desde el 20 de octubre de 1999 Duración por episodio: 23 minutos, aproximadamente

Dorry y Brogy son dos gigantes legendarios. En el episodio 1145 de "One Piece", luchan al lado de Luffy (Foto: Toei Animation)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí