“One Piece” es un fenómeno que ha marcado a generaciones. Hablamos de una historia que ha estado presente durante más de dos décadas, que ha vendido más de 516 millones de copias de manga en todo el mundo y que, con la reciente adaptación live-action de Netflix, ha demostrado que sigue más vigente que nunca. Pero, a pesar de su enorme éxito, hay un terreno en el que todavía no logra brillar con la misma intensidad que otros títulos: el cine.

Y ahí es donde entra “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”. Desde que “Mugen Trai”n se estrenó en 2020 y rompió récords como la película más taquillera del año, así como el reciente estreno de “Infinity Castle”, muchos se preguntan si otras franquicias de anime podrían replicar ese impacto. Entonces me surgió la duda: ¿”One Piece” podría seguir los pasos de “Demon Slayer” y conquistar la taquilla global?

“DEMON SLAYER” Y SU FÓRMULA DE ÉXITO

“Demon Slayer”, producido por Ufotable, cambió las reglas del juego. Sus películas no son simples spin-offs o historias secundarias: son parte esencial del canon. Si quieres seguir la historia, tienes que ver los largometrajes. Esto genera una urgencia en los fans, y al mismo tiempo, garantiza ingresos masivos. Solo con “Mugen Train”, la franquicia recaudó más de US$500 millones, e “Infinity Castle” superará ese número.

No es solo un tema de animación impecable o escenas espectaculares; es una estrategia de distribución y contenido que convierte al cine en una parada obligatoria, no en una experiencia extra. En otras palabras, Demon Slayer no da otra opción: si no ves las películas, te pierdes partes importantes de la historia.

"Demon Slayer: Infinity Castle" ha sido toda una sensación en este 2025 y millones en todo el mundo ya esperan conocer cuándo se estrenará la segunda parte (Foto: Ufotable)

EL ENFOQUE DE “ONE PIECE” EN EL CINE

En contraste, “One Piece” ha tenido un enfoque más tradicional en sus películas. Casi todas son no canónicas, es decir, no forman parte de la historia principal. Títulos como “One Piece Film: Red” o “Strong World” ofrecen aventuras entretenidas, pero si decides no verlas, no pasa nada en el desarrollo general del anime.

Esto no significa que no hayan sido éxitos. “Film: Red”, por ejemplo, recaudó cerca de US$246 millones a nivel global. Pero cuando la comparamos con “Mugen Train”, se queda corta. Y eso tiene sentido: los fans no sentían que debían verla para continuar con la historia.

Luffy es el personaje principal de toda la historia de "One Piece" (Foto: Toei Animation)

¿ES FACTIBLE UN CAMBIO DE ESTRATEGIA?

¿Y si One Piece decidiera cambiar su estrategia? ¿Y si Toei Animation apostara por una película que adapte el final de la historia, con toda la carga emocional, épica y narrativa que eso implicaría? No estoy diciendo que sea fácil ni seguro. Pero después de ver cómo “Demon Slayer” ha capitalizado sus arcos más importantes en pantalla grande, no puedo dejar de pensar en el potencial que tendría una película sobre el arco final del manga.

Sería una forma de reunir a toda la comunidad global para un final que, si se hace bien, podría romper récords.

La gran pregunta es si Toei Animation está dispuesta a dar ese salto. A diferencia de estudios como Ufotable o incluso Pierrot, que han transformado sus modelos de distribución, Toei parece más cómoda en su enfoque clásico: un anime eterno, episódico, acompañado de películas que funcionan como “extras” para los más fans. Y no les va mal. Su verdadera mina de oro está en el licenciamiento: videojuegos, figuras, ropa, el juego de cartas de “One Piece”, etc.

Pero si algún día quisieran competir seriamente en la taquilla mundial, tienen que considerar hacer al menos una película 100% canónica, con un presupuesto de alto nivel, y enfocada en cerrar con broche de oro la historia.

