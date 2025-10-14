Si te preguntas quiénes siguen por encima de Monkey D. Luffy pese a su Gear 5 en “One Piece”, en esta nota, de doy a conocer un ranking claro y argumentado.

Luffy ha crecido tras Sabaody, Marineford y Wano: domina Haki, despertó su Fruta y pelea con una libertad inédita. Sin embargo, la resistencia y el timing todavía lo separan de leyendas vivas y figuras en la sombra que marcan el techo de poder de la serie. Este listado se basa en lo mostrado en el anime y en revelaciones clave del manga reciente. Advertencia: este artículo contiene spoilers del manga de “One Piece”.

LOS 7 PERSONAJES QUE TODAVÍA SON MÁS FUERTES QUE LUFFY EN EL ANIME

7. Monkey D. Garp — “One Piece”

El Héroe de la Marina impuso respeto solo con Haki y sus puños. En su mejor momento, fue comparado con Roger y rechazó ser Almirante para no servir a los Dragones Celestiales. Luffy en Gear 5 es ingenioso y libre, pero aún no supera a un Garp prime cuyo techo real nunca vimos. En una pelea directa, la disciplina, el Ryuo avanzado y el golpe explosivo de Garp inclinarían la balanza a su favor en intercambios limpios.

6. Shanks — “One Piece”

El Yonko que inspiró a Luffy domina el Haki a un nivel que desarma estrategias antes de que empiecen. Intimidó al Almirante Toro Verde desde kilómetros, prueba de un Haoshoku descomunal y preciso. En choque de timing y lectura, Shanks castiga aperturas con letalidad quirúrgica y neutraliza riesgos con su control del territorio. Mientras Luffy afina su resistencia en Gear 5, el “Asesino de Haki” conserva una ventaja tangible.

Shanks pudo haber tomado un protagonismo mayor en la historia de "One Piece" (Foto: Toei Animation)

5. Edward Newgate (Barbablanca) — “One Piece”

Barbablanca fue el hombre más cercano al Rey Pirata y su Fruta del Terremoto podía partir mar y cielo. Lo visto en Marineford era un Newgate enfermo; en plenitud, sus ondas sísmicas y su Haki de Armamento superlativo descomponen formaciones enteras y obligan a combatir en su ritmo. Luffy podría evadir parte del daño, pero la potencia acumulada y la experiencia táctica de Newgate aún lo superan de forma clara.

4. Gol D. Roger — “One Piece”

Como Rey Pirata, conquistó Grand Line hasta Laugh Tale sin depender de una Fruta confirmada: su Haki era el arma. Su Partida Divina hizo volar a Oden, el samurái más fuerte de Wano entonces. Frente a Luffy, la presión espiritual, el control del tempo y la lectura de intenciones de Roger lo ponen por delante. Su pico de poder, construido a base de duelos míticos, sigue fuera del alcance del actual Gear 5.

Un joven Gol D. Roger hace su aparición en el episodio 1130 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

3. Harald — “One Piece”

Presentado en el Arco de Elbaf de la Saga Final, Harald es el monarca guerrero más venerado entre los gigantes. Desciende de un linaje excepcional y su estallido de fuerza borró a combatientes en un radio de cinco kilómetros. El choque con Rocks D. Xebec superó en impacto al de Roger y Barbablanca mostrado en la historia de Oden. Su techo aún no se ha medido por completo, pero hoy está por encima de Luffy.

2. Rocks D. Xebec — “One Piece”

El pirata que atemorizó al Gobierno Mundial irrumpió en Marijoa, trató de negociar con Imu y salió matando a un Almirante sin rasguños. En Elbaf, su duelo con Harald evidenció un poder devastador sostenido. Visión, crueldad y Haki de alto nivel lo convierten en una tormenta perfecta para Luffy: su presión constante neutraliza la creatividad del Gear 5. Su alcance eclipsa a casi cualquier rival mostrado.

1. Imu — “One Piece”

Figura central en la sombra del mundo, asociada a la inmortalidad y a habilidades de aniquilación a distancia, como la que fulminó a San Jaygarcia Saturno cerca de Egghead. Además, comanda un ejército de marionetas y manipula mente y cuerpo. Todo apunta a que será el antagonista final de “One Piece”. Incluso con nuevos despertares, vencer a Imu, por escala y misterio, será el desafío más arduo de Luffy.

