El arco de Elbaf en “One Piece” promete ser una bomba emocional y narrativa, ya que estamos hablando del territorio de los gigantes, uno de los lugares más mencionados desde los primeros capítulos del manga. Pero a estas alturas, muchos nos estamos preguntando: ¿y después de Elbaf, qué viene?

Hay varios arcos importantes por delante, algunos de los cuales ya se han insinuado, mientras que otros parecen inevitables. En este artículo te voy a contar todo lo que viene después de Elbaf, al menos según lo que sabemos hasta ahora.

Los fans del manga de "One Piece" se están alistando para una montaña rusa de emociones (Foto: Toei Animation)

ARCOS DE “ONE PIECE” TRAS ELBAF

La Isla Pirata

Después de Elbaf, uno de los escenarios más anticipados es la Isla Pirata, el hogar de los Piratas de Barbanegra. Ya sabemos que Marshall D. Teach, mejor conocido como Barbanegra, no va a quedarse de brazos cruzados.

Este arco tiene muchas fichas clave: Garp está cautivo, Pudding podría jugar un papel fundamental con su habilidad para leer los Poneglyphs, y la Marina también está implicada.

Isla Lodestar

Otro arco inevitable es el de Isla Lodestar, la última isla de la Grand Line a la que se puede llegar siguiendo el Log Pose. Aunque se ha mencionado muy poco en la historia, los fans más atentos saben que Gol D. Roger llegó allí antes de alcanzar Laugh Tale. Aquí es donde comenzó a conectar los puntos entre los Poneglyphs, y donde los Sombrero de Paja podrían finalmente descubrir cómo llegar a la isla final.

El arco lunar

Aunque parezca ciencia ficción, la Luna tiene un rol clave en el universo de “One Piece”. Y no lo digo solo por la presencia de Enel, sino por lo que ya sabemos sobre las razas aladas como los Skypieans o los Lunarianos.

Se ha insinuado que muchas de las tecnologías antiguas, como la relacionada con la Llama Madre, provienen de la Luna. Aquí podríamos ver revelaciones fundamentales sobre el origen del mundo, el clan D., e incluso los verdaderos antagonistas de la historia.

Nuevo Marineford

Todo apunta a que Barbanegra podría atacar Nuevo Marineford, aprovechando que el Ejército Revolucionario tiene ocupada a la Marina. Si esto pasa, podríamos estar ante otro arco de rescate, tal vez para Garp, o incluso para Luffy.

Esta posibilidad nos lleva a una narrativa con tintes épicos, donde podrían cruzarse personajes como Sabo, Koby, Akainu y Dragon, el padre de Luffy. Aquí se mezclarían todas las piezas del ajedrez mundial: piratas, marinos y revolucionarios.

Laugh Tale

La Isla Laugh Tale es, sin dudas, el destino final de los Sombrero de Paja. Aquí es donde Gol D. Roger descubrió el secreto del mundo y el verdadero significado del One Piece. Este arco será el clímax absoluto para Luffy, Zoro, Nami y compañía.

No será solo el lugar donde Luffy podría convertirse en el Rey de los Piratas, sino también el escenario de un enfrentamiento entre todos los grandes nombres que aún siguen en la carrera: Barbanegra, Shanks, e incluso Buggy, si sigue vivo para entonces.

La Gran Guerra

Si Oda ya nos dio una guerra brutal en Marineford, lo que se viene será aún mayor. Se ha confirmado que habrá una Gran Guerra, una que podría cambiar el mundo para siempre. El protagonista será Luffy, y el antagonista final, Imu, el misterioso líder del Gobierno Mundial.

Aquí veremos un enfrentamiento entre todas las fuerzas aliadas de Luffy —la Gran Flota, los Ejércitos Revolucionarios, los reinos aliados— contra el poder centralizado del Gorosei, los Seraphim y los secretos del siglo vacío.

El arco de posguerra

Si Luffy logra convertirse en el Rey de los Piratas y el Gobierno Mundial cae, el mundo deberá reestructurarse. ¿Qué pasará con la Marina? ¿Qué harán los Sombrero de Paja? ¿Qué futuro les espera a personajes como Robin, Law o Yamato?

Este arco podría parecer más tranquilo, pero será clave para cerrar todas las historias secundarias. Y por lo que conocemos de Oda, podemos esperar un final emotivo, lleno de nostalgia, y probablemente con una última sonrisa de Luffy mirando al mar.

Barbanegra es un villano clave dentro de la historia de One Piece" (Foto: Shueisha)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.