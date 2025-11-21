Después de la posesión demoníaca de Gunko por parte de Imu y la transformación de Brogy y Dorry en monstruos dominados por el Contrato del Diablo en el anterior episodio de “One Piece”, el terreno está preparado para una guerra sin precedentes en Elbaf. No obstante, los fans de las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas de Sombrero de Paja, con quienes busca el legendario tesoro y así convertirse en el Rey de los Piratas, tendrán que esperar un poco más para ver el capítulo 1151.

El episodio 1151 del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda debería estrenarse el domingo 23 de noviembre de 2025, pero la serie realizará una pausa de una semana. Así que, en lugar de un nuevo episodio, se emitirá un capítulo recopilatorio. Entonces, ¿cuándo se estrenará el siguiente capítulo?

Aunque es una mala noticia para los fanáticos del longevo anime, no resulta una sorpresa, ya que este año han tenido que afrontar constantes pausas impuestas por Toei Animation. Entre otras razones porque la historia del arco de Egghead se acerca a su conclusión.

El Gigante de Hierro, Emet, se enfrentó a los Cinco Ancianos en el episodio 1150 del longevo anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

FECHA CONFIRMADA PARA EL ESTRENO DEL CAPÍTULO 1151 DE “ONE PIECE”

El episodio 1151 de “One Piece” se estrenará el domingo 30 de noviembre de 2025 en Crunchyroll. Mientras que a Netflix llegará el sábado 6 de diciembre.

¿CÓMO VER “ONE PIECE” - EPISODIO 1151?

El episodio 1151, que pertenece al arco de Egghead, estará disponible en la plataforma de streaming Crunchyroll, donde se puede ver cada capítulo en japonés con subtítulos en español, inglés y varios idiomas más.

A Netflix, los episodios de “One Piece” llegan con casi una semana de retraso. Para acceder solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

También está disponible en Crunchyroll un episodio resumen de 80 minutos que abarca la totalidad del arco argumental de Egghead Island hasta el momento.

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 1151 DE “ONE PIECE”?

Países Horarios Estados Unidos 8:45 a.m. (PT) / 11:45 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:45 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:45 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:45 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:45 p.m. España 5:45 p.m.

TRÁILER DEL EPISODIO 1151 DE “ONE PIECE”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 1151 DE “ONE PIECE”?

Hasta el momento, no se ha revelado la sinopsis oficial del episodio 1151 de “One Piece”, no obstante, los avances muestran que Luffy se reunirá con Chopper y Scopper Gaban en el inframundo de Elbaf, revelando la verdadera identidad de Gaban como uno de los principales miembros de la tripulación de Roger.

Además, la situación en la superficie de Elbaf empeorará. Imu seguirá transformando a más gigantes en demonios inmortales y liberando más criaturas fantásticas creadas a partir de los terrores infantiles.

Los subordinados demoníacos de Imu continúan dominando el campo de batalla en el episodio 1150 del longevo anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

