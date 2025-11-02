En el mundo del anime, los errores de animación son casi inevitables. A veces pasan desapercibidos, otras se convierten en memes virales. Pero cuando ocurren en una serie tan popular como “One-Punch Man”, las redes no perdonan. La tercera temporada del anime ya venía generando dudas sobre su calidad visual, pero su episodio más reciente dejó al descubierto un fallo tan evidente que ni el golpe de Saitama podría disimularlo.

¿CUÁL FUE ESTE ERROR EN “ONE-PUNCH MAN” QUE NO PASÓ DESAPERCIBIDO?

Todo ocurrió durante la intensa pelea entre Garou y los ejecutivos de la Asociación de Monstruos, Bug God y Royal Ripper. En medio del frenesí de golpes, sangre y movimiento, un detalle desconcertó a los fans más atentos: por unos segundos, Royal Ripper, un personaje masculino, aparece con pechos y proporciones claramente femeninas. Sí, el despiadado asesino de la serie sufrió un cambio de género… por error.

Se ha confirmado que Royal Ripper es un personaje masculino (Foto: Crunchyroll)

Aunque algunos espectadores pensaron que se trataba de una decisión artística o una reinterpretación del personaje, pronto se confirmó lo que todos temían: fue un simple —y garrafal— error de animación. El desliz dura apenas unos segundos, pero bastó para generar confusión, risas y críticas sobre el estado de la producción de “One-Punch Man 3″.

Según los créditos, el episodio involucró a varios estudios subcontratados en el extranjero, lo que explicaría el descuido. Algunos fans especulan que el animador responsable pudo haber confundido el diseño del personaje —de cabello largo y ropa harapienta— con el de una figura femenina. Pero lo que comenzó como un descuido técnico terminó por evidenciar algo mucho más preocupante: el deterioro del control de calidad y comunicación dentro de la producción.

La animación es mucho más exigente debido al aumento de acción en el arco de la Asociación de Monstruos (Foto: Netflix)

LOS POSIBLES MOTIVOS QUE LLEVARON A ESTE ERROR DE “ONE-PUNCH MAN”

El “error de Royal Ripper” se ha convertido en el ejemplo perfecto de los problemas que atraviesa la industria del anime. Presión por cumplir plazos, condiciones laborales precarias y falta de tiempo para revisar detalles son el pan de cada día en muchas producciones. Incluso el director de “One-Punch Man 3″ insinuó que el estudio trabajaba contrarreloj, lo que podría explicar por qué el error no fue corregido antes del estreno.

A pesar de todo, los fans mantienen la esperanza. No sería la primera vez que un anime tropieza al inicio y se redime más adelante. Algunos confían en que los episodios finales —donde la acción alcanza su punto máximo— recibirán un tratamiento visual mucho más cuidado, tal como ocurrió con otras series que lograron recuperarse en el último tramo.

Por ahora, el desliz de Royal Ripper quedará registrado como uno de los momentos más insólitos de “One-Punch Man”. Un recordatorio de que los errores le pueden pasar a cualquiera.

