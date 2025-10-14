“Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales”. Así es la trama de “KPop Demon Hunters”, la película de Netflix más vista de todos los tiempos, no solamente por su trama, también por sus canciones que han conquistado a la audiencia de todas las edades. Debido a su rotundo éxito, una interrogante dejó con una gran duda sus fanáticos. Todo surgió cuando algunos aseguraron que hay un corte de tres horas de la cinta. ¿Qué tan cierto es? La respuesta en esta nota.

Vale precisar que el filme animado que sigue a las jóvenes Rumi, Mira y Zoey se encuentra disponible en Netflix.

"KPop Demon Hunters" es una película animada de fantasía urbana que sigue la historia de HUNTR/X, un trío femenino musical compuesto por Mira, Rumi y Zoey (Foto: Sony Pictures Animation / Netflix)

¿QUÉ TAN CIERTO ES QUE EN “KPOP DEMON HUNTERS” HAY UN CORTE DE 3 HORAS DE LA PELÍCULA?

Maggie Kang, una de las directoras de “Las guerreras K-pop” (su nombre en español), señaló que no hay un corte de la película; por tanto, estructuraron la historia en torno a lo que les resultaría razonable producir y mostrar en la pantalla.

“Hay quien dice que hay un corte de tres horas, pero no lo hacemos. Ya era bastante difícil tener un corte de 90 minutos. Incluso, si tuviéramos cinco o diez minutos más, no creo que hubiéramos añadido más. Esta era justo la película que necesitábamos crear”, dijo en entrevista a Dazed.

Con esto dejó claro que todo el equipo se quedó muy satisfecho con lo que incluyeron en la trama de la cinta animada surcoreana.

Respecto a la pregunta sobre una posible secuela, la otra directora Chris Appelhans dijo que aún no hay nada oficial y que sus mentes están enfocadas en disfrutar de la popularidad que ha alcanzado el filme y sus canciones en todo el mundo.

Por su parte Kang señaló: “¡No hemos tenido ningún descanso! Bromeamos sobre la escena en la que Huntr/x dice: ‘¡Sofá, sofá, sofá!’. Pero supongo que tenemos que trabajar”, indicó.

Ahora solamente falta esperar que nos den la buena nueva de una segunda parte de la cinta, mientras tanto puedes verla nuevamente en el gigante de streaming o continuar disfrutando de los temas que están sonando y ocupando los primeros lugares en las listas musicales.

Ejae, Nuna y Rei Ami interpretan el tema principal de “KPop Demon Hunters” titulado “Golden” (Foto: Sony Pictures Animation / Sony Pictures / Columbia Pictures)

