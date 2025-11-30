La fiebre por el romance deportivo ha llegado a HBO Max en Estados Unidos. Y es que el estreno de “Heated Rivalry” (en español: “Rivalidad intensa”), la serie que adapta la famosa saga literaria “Game Changers” de Rachel Reid, ha emocionado a miles de suscriptores de la plataforma de streaming... que ya la han convertido en su producción favorita. Así, si quieres conocer el calendario completo de lanzamiento de su primera temporada, esta nota es para ti. ¡Presta atención!

Vale precisar que el show televisivo narra la historia de dos estrellas de la NHL (la Liga Nacional de Hockey): el canadiense Shane Hollander (Hudson Williams) y el ruso Ilya Rozanov (Connor Storrie).

Y si bien son rivales acérrimos en la pista, fuera de ella mantienen una apasionada relación secreta.​

De esta manera, la producción explora cómo ambos equilibran su ambición profesional con una atracción magnética que amenaza con destruirlo todo si sale a la luz.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Heated Rivalry”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “HEATED RIVALRY”

La primera temporada de la serie consta de seis episodios en total, los cuales se lanzan de manera semanal—cada viernes—hasta el 26 de diciembre del 2025.

Fecha de estreno de los episodios:

Episodio 1: “Rookies” – viernes 28 de noviembre del 2025

– viernes 28 de noviembre del 2025 Episodio 2: “Olympians” – viernes 28 de noviembre del 2025

– viernes 28 de noviembre del 2025 Episodio 3: viernes 5 de diciembre del 2025

viernes 5 de diciembre del 2025 Episodio 4: “Rose” – viernes 12 de diciembre del 2025

– viernes 12 de diciembre del 2025 Episodio 5: “I’ll Believe in Anything” – viernes 19 de diciembre del 2025

– viernes 19 de diciembre del 2025 Episodio 6 (Final): “The Cottage” – viernes 26 de diciembre del 2025

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “HEATED RIVALRY”?

Los episodios de “Heated Rivalry” suelen estar disponibles en HBO Max USA a partir de las 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de su día de lanzamiento.

¿CÓMO VER “HEATED RIVALRY”?

Tal como te puedes imaginar, en Estados Unidos, la producción es un título exclusivo de HBO Max.

Por lo tanto, si te encuentras en el país norteamericano y quieres disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Los planes actuales en ese territorio son:

Básico con anuncios: US$10.99 al mes o US$109.99 al año

US$10.99 al mes o US$109.99 al año Estándar: US$18.49 al mes o US$184.99 al año

US$18.49 al mes o US$184.99 al año Premium: US$22.99 al mes o US$229.99 al año

¿DÓNDE VER “HEATED RIVALRY” FUERA DE ESTADOS UNIDOS?

Al igual que otras producciones, la serie tiene distribución internacional en diferentes plataformas según la región.

Esta es la lista que debes conocer:

País Plataforma Fecha de estreno Canadá Crave 28 de noviembre Australia HBO Max AUS 28 de noviembre Nueva Zelanda Sky 30 de noviembre España Movistar Plus+ Por confirmar

"Heated Rivalry" es una serie basada en la exitosa saga literaria "Game Changers" de Rachel Reid (Foto: Accent Aigu Entertainment / Crave)

