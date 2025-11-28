Una de las producciones más brutales y aclamadas de la última década llega a Netflix. Y es que, bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu y con el protagónico de Leonardo DiCaprio, esta película del 2015 se convirtió en todo un fenómeno cultural que marcó un antes y un después en la carrera del actor estadounidense. ¿Te gustaría saber más sobre ella? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la cinta tuvo un éxito rotundo en la temporada de premios 2016, donde logró ganar tres estatuillas de los Oscars:

Mejor Actor para Leonardo DiCaprio (su primera victoria después de cinco nominaciones previas).

(su primera victoria después de cinco nominaciones previas). Mejor Director para Alejandro González Iñárritu (su segundo galardón consecutivo, tras “Birdman”).

(su segundo galardón consecutivo, tras “Birdman”). Mejor Cinematografía para Emmanuel Lubezki (su tercer Oscar consecutivo).

La producción a la que me refiero no es otra que “The Revenant” (en español: “Revenant: El renacido“), la cual se desarrolla a lo largo de 156 minutos de metraje.

¿DE QUÉ TRATA “THE REVENANT”?

Basada en la historia real que narra la novela ”The Revenant: A Novel of Revenge" de Michael Punke, el filme se centra en Hugh Glass (DiCaprio), un explorador de 1823 que se embarca en una expedición de cazadores de pieles junto a su hijo mestizo Hawk (Forrest Goodluck).

Sin embargo, durante el viaje, nuestro protagonista sufre graves heridas a causa del ataque de un oso, y es dejado atrás por John Fitzgerald (Tom Hardy), un miembro del grupo que lo traiciona.

Así, solo y gravemente herido, Hugh debe sobrevivir en un entorno hostil... motivado por los recuerdos de su familia y su búsqueda de venganza.

MIRA EL TRÁILER DE “THE REVENANT”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE REVENANT”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “The Revenant”:

Leonardo DiCaprio como Hugh Glass, el trampero que lucha por sobrevivir

como Hugh Glass, el trampero que lucha por sobrevivir Tom Hardy como John Fitzgerald, el hombre que lo traiciona

como John Fitzgerald, el hombre que lo traiciona Domhnall Gleeson como Andrew Henry

como Andrew Henry Will Poulter como Jim Bridger

como Jim Bridger Forrest Goodluck como Hawk

como Hawk Paul Anderson como Anderson

como Anderson Kristoffer Joner como Murphy

como Murphy Duane Howard como Elk Dog

como Elk Dog Melaw Nakehk’o como Powaqa

como Powaqa Arthur Redcloud como Hikuc

¿CÓMO VER “THE REVENANT” EN NETFLIX?

Producida por New Regency Pictures y distribuida originalmente por 20th Century Fox, “The Revenant” llega a Netflix el lunes 1 de diciembre del 2025.

Por lo tanto, para verla en esa plataforma desde aquella fecha, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

El póster de "The Revenant", película del director Alejandro González Iñárritu que se desarrolla a lo largo de 156 minutos de metraje (Foto: 20th Century Fox)

