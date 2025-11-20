Si eres suscriptor de Netflix y estás buscando algún drama en el catálogo de la plataforma, quizá debas darle una oportunidad a “Sueños de trenes” (en su idioma original: Train Dreams), película protagonizada por Joel Edgerton y que, tras su paso previo por los cines, ha sido aclamada por la crítica. Así, ¿quieres saber más sobre la cinta? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que la producción está dirigida por Clint Bentley y se basa en la novela homónima que Denis Johnson publicó en el 2011.

En ese sentido, a lo largo de 102 minutos de metraje, presenta una reflexión sobre la vida ordinaria, la pérdida, la naturaleza y el precio del progreso.

¿DE QUÉ TRATA “SUEÑOS DE TRENES”?

“Sueños de trenes” nos traslada a los Estados Unidos de principios del siglo XX, donde conocemos a Robert Grainier (Joel Edgerton), un leñador y trabajador del ferrocarril.

Resulta que la historia comienza en 1917, cuando Robert trabaja en la construcción de un enorme puente ferroviario junto a otros empleados—muchos de ellos inmigrantes—en los bosques del noroeste del país norteamericano.

Durante este tiempo, él conoce y se enamora de Gladys (Felicity Jones), con quien se casa y establece un hogar modesto en el campo.​​

Sin embargo, el trabajo de Robert lo mantiene alejado de su esposa e hija durante largos períodos, mientras tala árboles y construye vías férreas que conectan el continente.​​

Entonces, cuando un evento devastador altera su vida para siempre, Robert debe encontrar alguna manera de seguir adelante en un mundo que cambia más rápido de lo que puede comprender.

MIRA EL TRÁILER DE “SUEÑOS DE TRENES”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SUEÑOS DE TRENES”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Sueños de trenes”:

Joel Edgerton como Robert Grainier , el protagonista de la historia

, el protagonista de la historia Felicity Jones como Gladys Grainier , la esposa de Robert

, la esposa de Robert Kerry Condon como Claire Thompson , una trabajadora de servicios forestales que se cruza en el camino de Robert

, una trabajadora de servicios forestales que se cruza en el camino de Robert William H. Macy como Arn Peeples , un experto en explosivos

, un experto en explosivos Paul Schneider como Apostle Frank , un leñador conversador

, un leñador conversador John Diehl como Billy , un leñador veterano

, un leñador veterano Nathaniel Arcand como Ignatius Jack , un amigo de Robert

, un amigo de Robert Clifton Collins Jr. como Boomer

como Boomer Alfred Hsing como Fu Sheng

como Fu Sheng Johnny Arnoux como el indio Kootenai

como el indio Kootenai Will Patton como la voz del narrador

¿CÓMO VER “SUEÑOS DE TRENES”?

“Sueños de trenes” se estrena en Netflix el viernes 21 de noviembre del 2025 a nivel mundial.

Por ende, para disfrutar de la película en la comodidad de tu casa o donde quieras, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

En Estados Unidos, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de "Sueños de trenes", película del director Clint Bentley que se desarrolla a lo largo de 102 minutos de metraje (Foto: Netflix)

