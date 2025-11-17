“Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy” es el documental de Netflix con el que la familia Quintanilla nos invita a ser testigos del lado más íntimo de la recordada ‘Reina del Tex-Mex’, Selena Quintanilla. Así, con material nunca antes visto de los archivos personales de la estrella, podemos explorar cómo su alegría y su fuerza creativa la llevaron a convertirse en toda una leyenda de la música. ¿Te gustaría saber más sobre este interesante filme? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que la producción está dirigida por la cineasta mexicana Isabel Castro, reconocida por su trabajo previo en “Mija: el precio del triunfo” (2022).

Además, cuenta con entrevistas íntimas a los seres queridos de Selena, quienes la conocieron en todas sus facetas: la de hermana, hija, esposa y artista.

¿DE QUÉ TRATA “SELENA Y LOS DINOS: A FAMILY’S LEGACY”?

“Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy” sirve como un homenaje a la vida y legado de la inolvidable Selena Quintanilla, quien, de la mano de su familia, actuó, triunfó y redefinió todo un género musical.

Así, a lo largo de 110 minutos de metraje, el documental de Netflix nos revela el sorprendente origen y el meteórico auge de la artista, a través de las personas que más cerca estuvieron de ella: sus padres Marcella y Abraham, sus hermanos Suzette y A.B. III, su esposo Chris y los miembros del grupo Los Dinos.

En ese sentido, el proyecto narra su intenso viaje hacia el estrellato: iniciando con las actuaciones en su restaurante ‘tex-mex’ en Lake Jackson... hasta su duro ascenso a la cima de las listas de éxitos, cuando el mundo descubrió el innegable talento de Selena.

Se trata, entonces, de un recorrido por el legado de una superestrella que alcanzó la fama internacional sin renunciar nunca a sus raíces.

LO QUE NO EXPLORA “SELENA Y LOS DINOS: A FAMILY’S LEGACY”

Cabe resaltar que el equipo detrás largometraje decidió no enfocarse en el asesinato de Selena (cometido por Yolanda Saldívar en el año 1995).

En declaraciones para la Agencia AP, la directora Isabel Castro dijo al respecto: “No nos centramos en el asesinato. Estoy un poco harta de esta expectativa de que las historias latinas a menudo se centren en la victimización”.​

“Esto trata sobre su vida, nuestra vida y nuestro crecimiento. Estamos contando nuestra historia (...) La persona que le quitó la vida y todo lo relacionado con su muerte no importa. Esto se trata de lo que creamos”, agregó Suzette Quintanilla.

¿CÓMO VER “SELENA Y LOS DINOS: A FAMILY’S LEGACY”?

“Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy” llegó al catálogo de Netflix USA el lunes 17 de noviembre del 2025.

Fuera de Estados Unidos, a nivel global, la película documental también está disponible en la famosa plataforma de la “N” roja.

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

Recuerda que—en territorio estadounidense—se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: $7.99 al mes

$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): $17.99 al mes

$17.99 al mes Premium: $24.99 al mes

El póster de "Selena y Los Dinos", película documental dirigida por Isabel Castro (Foto: Polygram Filmed Entertainment / Netflix)

