La fiebre por el romance deportivo llega a la televisión con uno de los títulos más esperados por los fans del género. Se trata de “Heated Rivalry” (en español: “Rivalidad intensa”), la serie basada en la aclamada novela de Rachel Reid que se suma al catálogo de HBO Max para el público estadounidense. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.
Vale precisar que la producción fue creada por Jacob Tierney, cineasta reconocido por títulos como "The Trotsky“ (2009), ”Good Neighbours" (2010) y “Letterkenny” (2016).
Además, con solo seis episodios en su primera temporada, la serie LGBT+ cuenta con el protagónico de los jóvenes actores Hudson Williams y Connor Storrie.
¿DE QUÉ TRATA “HEATED RIVALRY”?
“Heated Rivalry” narra la compleja relación entre dos jugadores de hockey que son rivales acérrimos en la pista... pero amantes en secreto fuera de ella.
Y es que la trama se centra en Shane (la estrella canadiense de los Montreal Metros) e Ilya (el capitán ruso de los Boston Raiders), quienes están unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción magnética.
Así, lo que inicia con encuentros casuales se transforma a lo largo del tiempo en algo mucho más profundo, afectando sus vidas profesionales y personales mientras intentan mantener su conexión oculta del ojo público.
MIRA EL TRÁILER DE “HEATED RIVALRY”
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “HEATED RIVALRY”?
A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Heated Rivalry”:
- Hudson Williams como Shane Hollander, uno de los protagonistas
- Connor Storrie como Ilya Rozanov, el otro protagonista
- Christina Chang como Yuna Hollander, la madre de Shane
- Dylan Walsh como David Hollander, el padre de Shane
- Callan Potter como Hayden Pike, el mejor amigo de Shane
- Slavic Rogozine como Alexei Rozanov, el hermano de Ilya
- François Arnaud como Scott Hunter
- Sophie Nélisse como Rose Landry
- Ksenia Daniela Kharlamova como Svetlana Vetrova
- Robbie G.K. como Kip Grady
¿CÓMO VER “HEATED RIVALRY”?
Originalmente producida para el servicio de streaming canadiense Crave, “Heated Rivalry” se estrena en Estados Unidos a través de HBO Max el viernes 28 de noviembre del 2025.
Cabe resaltar que el lanzamiento comienza con un estreno de dos episodios el mismo día.
Posteriormente, se lanza un nuevo capítulo cada viernes... hasta el final de temporada.
Calendario de estreno de “Heated Rivalry”:
- Episodios 1 ("Rookies") y 2 (“Olympians“): viernes 28 de noviembre del 2025
- Episodio 3: viernes 5 de diciembre del 2025
- Episodio 4 (“Rose”): viernes 12 de diciembre del 2025
- Episodio 5 (“I’ll Believe in Anything”): viernes 19 de diciembre del 2025
- Episodio 6 (Final - “The Cottage”): viernes 26 de diciembre del 2025
Recuerda que, en EE. UU., se ofrecen los siguientes planes:
- Básico con anuncios: US$10.99 al mes o US$109.99 al año
- Estándar: US$18.49 al mes o US$184.99 al año
- Premium: US$22.99 al mes o US$229.99 al año
