La fiebre por el romance deportivo llega a la televisión con uno de los títulos más esperados por los fans del género. Se trata de “Heated Rivalry” (en español: “Rivalidad intensa”), la serie basada en la aclamada novela de Rachel Reid que se suma al catálogo de HBO Max para el público estadounidense. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la producción fue creada por Jacob Tierney, cineasta reconocido por títulos como "The Trotsky“ (2009), ”Good Neighbours" (2010) y “Letterkenny” (2016).

Además, con solo seis episodios en su primera temporada, la serie LGBT+ cuenta con el protagónico de los jóvenes actores Hudson Williams y Connor Storrie.

¿DE QUÉ TRATA “HEATED RIVALRY”?

“Heated Rivalry” narra la compleja relación entre dos jugadores de hockey que son rivales acérrimos en la pista... pero amantes en secreto fuera de ella.​

Y es que la trama se centra en Shane (la estrella canadiense de los Montreal Metros) e Ilya (el capitán ruso de los Boston Raiders), quienes están unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción magnética.

Así, lo que inicia con encuentros casuales se transforma a lo largo del tiempo en algo mucho más profundo, afectando sus vidas profesionales y personales mientras intentan mantener su conexión oculta del ojo público.

MIRA EL TRÁILER DE “HEATED RIVALRY”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “HEATED RIVALRY”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Heated Rivalry”:

Hudson Williams como Shane Hollander​, uno de los protagonistas

como Shane Hollander​, uno de los protagonistas Connor Storrie como Ilya Rozanov​, el otro protagonista

como Ilya Rozanov​, el otro protagonista Christina Chang como Yuna Hollander, la madre de Shane

como Yuna Hollander, la madre de Shane Dylan Walsh como David Hollander, el padre de Shane

como David Hollander, el padre de Shane Callan Potter como Hayden Pike, el mejor amigo de Shane

como Hayden Pike, el mejor amigo de Shane Slavic Rogozine como Alexei Rozanov, el hermano de Ilya

como Alexei Rozanov, el hermano de Ilya François Arnaud como Scott Hunter

como Scott Hunter Sophie Nélisse como Rose Landry

como Rose Landry Ksenia Daniela Kharlamova como Svetlana Vetrova

como Svetlana Vetrova Robbie G.K. como Kip Grady

¿CÓMO VER “HEATED RIVALRY”?

Originalmente producida para el servicio de streaming canadiense Crave, “Heated Rivalry” se estrena en Estados Unidos a través de HBO Max el viernes 28 de noviembre del 2025.​

Cabe resaltar que el lanzamiento comienza con un estreno de dos episodios el mismo día.

Posteriormente, se lanza un nuevo capítulo cada viernes... hasta el final de temporada.​

Calendario de estreno de “Heated Rivalry”:

Episodios 1 (" Rookies") y 2 (“ Olympians “): viernes 28 de noviembre del 2025

viernes 28 de noviembre del 2025 Episodio 3: viernes 5 de diciembre del 2025

viernes 5 de diciembre del 2025 Episodio 4 (“Rose”): viernes 12 de diciembre del 2025

viernes 12 de diciembre del 2025 Episodio 5 (“I’ll Believe in Anything”): viernes 19 de diciembre del 2025

viernes 19 de diciembre del 2025 Episodio 6 (Final - “The Cottage”): viernes 26 de diciembre del 2025

Recuerda que, en EE. UU., se ofrecen los siguientes planes:

Básico con anuncios: US$10.99 al mes o US$109.99 al año

US$10.99 al mes o US$109.99 al año Estándar: US$18.49 al mes o US$184.99 al año

US$18.49 al mes o US$184.99 al año Premium: US$22.99 al mes o US$229.99 al año

"Heated Rivalry" es una serie dirigida por Jacob Tierney que se desarrolla a lo largo de 6 episodios en su primera temporada (Foto: Accent Aigu Entertainment)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí