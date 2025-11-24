Después de 30 años, desde su estreno en 1995, la serie documental “The Beatles Anthology” (en español: “The Beatles Antología”) vuelve a las pantallas... con una versión remasterizada que incluye tecnología del siglo XXI, un noveno episodio completamente nuevo y la mano experta del equipo de Peter Jackson detrás de la restauración. Así, si te gustaría verla, esta nota es para ti. En las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber sobre su lanzamiento en Disney Plus.

Vale precisar que, tal como te puedes imaginar, la docuserie presenta a los cuatro Beatles (John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr) en material de archivo.

Además, aparecen otras figuras importantes en su historia, tales como: George Martin (productor), Neil Aspinall (gerente de Apple Corps) y Derek Taylor (agente de prensa de la agrupación).

¿DE QUÉ TRATA “THE BEATLES ANTHOLOGY”?

“The Beatles Anthology” explora la vida y la época de la banda más influyente y querida de todos los tiempos, contada por sus propios protagonistas.

Y es que la producción ofrece una visión íntima y sin precedentes de la legendaria trayectoria del grupo, haciéndonos testigos de su intenso viaje a lo largo de los ocho años de The Beatles como banda.

Es decir, nos muestra desde los inicios de la agrupación... hasta el fenómeno de la Beatlemanía y su estrellato mundial, repasando los altibajos y las idas y venidas del icónico cuarteto.

Por supuesto, toda la historia siempre con un hilo constante: la música.

MIRA EL TRÁILER DE “THE BEATLES ANTHOLOGY”

¿CÓMO VER “THE BEATLES ANTHOLOGY”?

“The Beatles Anthology” se estrena en Disney+ el 26 de noviembre del 2025, como un evento de transmisión de tres noches.

Así, el calendario de lanzamiento es el siguiente:​

Episodios 1, 2 y 3: miércoles 26 de noviembre del 2025

miércoles 26 de noviembre del 2025 Episodios 4, 5 y 6: jueves 27 de noviembre del 2025

jueves 27 de noviembre del 2025 Episodios 7, 8 y 9: viernes 28 de noviembre del 2025

Cabe resaltar que el capítulo nueve es completamente inédito e incluye imágenes nunca vistas de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr durante la creación del proyecto musical original “The Anthology” en los años 90’s.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie documental, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

En Estados Unidos, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:​

Disney+ Estándar con anuncios: US$11.99 al mes

US$11.99 al mes Disney+ Premium (sin anuncios): US$18.99 al mes

US$18.99 al mes Disney+ Premium Anual: US$189.99 anual

El póster de "The Beatles Anthology", serie documental de más de diez horas de duración (Foto: Apple Corps / Disney+)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí