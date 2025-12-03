CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Michael Showalter, “¡Vaya Navidad!” (“Oh. What. Fun.” en su idioma original) es una película de Amazon Prime Video que narra la historia de Claire Clauster (Michelle Pfeiffer), una abnegada madre que cada año se esfuerza por darle a su familia una celebración navideña perfecta. Cuando su familia ignora el único regalo que desea y la olvidan el día del paseo especial que ella planeó, decide hacer sus maletas y alejarse de ellos. Mientras su familia intenta encontrarla, Claire descubre la inesperada magia de una Navidad que no salió como estaba planeada.

La comedia navideña escrita por Chandler Baker y Showalter empieza con Claire intentado ayudar a una madre abrumada por su hijos luego de escapar de su casa. Antes de llegar a ese punto, Claire se prepara para recibir a sus hijos, pero no puede dejar de pensar en si la escribieron en el concurso de La mamá de las fiestas del programa televisivo Zazzy Tims. De hecho, se lo menciona a su esposo, Nick (Denis Leary).

Pero nadie parece prestarle suficiente atención, ya que están involucrados en sus propios problemas. Channing (Felicity Jones) está casada con Doug (Jason Schwartzman) y tiene dos hijos, Ben (Drake Shehan) y Lucy (Rafaella Karnaby). Sammy (Dominic Sessa) fue abandonado por su novia. Y como cada año, Taylor (Chloë Grace Moretz) llega acompañada de una nueva novia, Donna (Devery Jacobs).

Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) no se siente valorada por su familia en la película "¡Vaya Navidad!", así que emprende una aventura espontánea (Foto: Amazon MGM Studios / Prime Video)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “¡VAYA NAVIDAD!”?

Durante la cena previa a la Navidad, la protagonista de “Oh. What. Fun.” intenta recordarle a sus hijos sobre el concurso, pero es interrumpida por su esposo, quien quiere hacer un brindis. Resignada a que no recibirá lo que tanto desea, decide inscribirse ella misma, pero ya es demasiado tarde.

A pesar de la desilusión, Claire continúa preocupada por su familia. No obstante, la extraña competencia silenciosa con su vecina Jeanne Wang-Wasserman (Joan Chen) logra alterarla y la lleva a robar una vela decorativa. Mientras entrega el presente a su vecina, su familia se marcha de prisa a un espectáculo de baile y la abandonan en casa. No notan su ausencia hasta que llegan al lugar del evento.

Sintiéndose harta y poco valorada, Claire decide emprender una aventura espontánea. Pero las cosas no salen como las planeó. No encuentra un lugar donde quedarse a dormir y cuando lo consigue debo compartirlo con una ruidosa repartidora. Opta por dormir en su automóvil, pero la grúa la remolca por cometer una falta.

En tanto, la familia de Claire entra en crisis por la ausencia de la matriarca. Channing intenta tomar el control, pero no logra salvar la celebración. Los hermanos empiezan a culparse por la partida de su madre y se gritan verdades dolorosas. Doug revela que Taylor engañó a Donna, pero fue una confusión.

Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) se escabulle en el set de grabación del programa de Zazzy Tims (Eva Longoria) en la comedia navideña "Vaya Navidad" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “¡VAYA NAVIDAD!”?

¿Qué pasó con Claire y su familia?

Mientras la protagonista de “¡Vaya Navidad!” decide presentarse en el programa de Zazzy Tims (Eva Longoria), sus hijos intentan resolver sus problemas. Taylor le explica a su novia que se reunió con otra mujer solo para conseguir un anillo de compromiso. Donna le cree, pero no se siente lista para dar el siguiente paso en su relación. Por su parte, Sammy coincide con Lizzie Wang-Wasserman (Havana Rose Liu) en un bar local y surge una chispa entre ellos.

Claire logra infiltrarse en el programa y es presentada como una de las ganadoras del concurso. Cuando comparte su historia se convierte en una sensación porque todas las madres se sienten identificadas con ella. Tras el programa se reúne con Zazzy y otras mujeres para hablar sobre cómo no se sienten valoradas por sus familias.

Los hermanos logran resolver sus diferencias y emprenden un viaje para disculparse con su madre. Claire no está al tanto de la situación, pero acepta una invitación al programa de Zazzy y expresa lo que todas las madres han sentido en algún momento. Cuando su familia aparece, se sorprende y los saluda, pero no está lista para disculparlos. Al ser la mayor, Channing se ofrece a hablar con ella. Una vez más se disculpa, pero también expresa que no se siente valorada por su madre.

Al final de “Oh. What. Fun.”, la familia Clauster se reconcilia, incluso Taylor perdona a Doug por “arruinar” su relación con Donna. En tanto, la exnovia de Sammy lo busca luego de verlo en televisión, pero él la rechaza porque está empezando una historia con Lizzie. Esto provoca que la siguiente Navidad, ambas familias se unan. Además, Claire acepta la idea de Channing y hace un divertido viaje familiar. Además, cada miembro de la familia se ofrece a ayudar a su madre.

Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) perdona a su familia al final de la comedia navideña "Vaya Navidad" y comprende que ella también cometió algunos errores (Foto: Amazon Prime Video)

¿CÓMO VER “¡VAYA NAVIDAD!”?

“Vaya Navidad” está disponible en Amazon Prime Video desde el 3 de diciembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva comedia navideña solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

