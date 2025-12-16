Tras nueve años y 170 episodios, “My Hero Academia” (“Boku no Hīrō Akademia” en su idioma original) llegó a su fin el 13 de diciembre de 2025. No obstante los fanáticos del anime basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi mantienen la esperanza de que la popular serie continúe de alguna manera. Algunos esperan un especial OVA o una última película, mientras que otros prefieren otra precuela o una secuela centrada en el trabajo como héroes profesionales de Izuku y los demás miembros de la Clase 1-A de la Preparatoria UA.

El último episodio del anime terminó con el mensaje: “Nuestra historia continúa...” Aunque podría interpretarse como un cierre definitivo, ya que la vida de Deku y los demás héroes continuará o que la historia perdurará en los corazones de los fans, también podría interpretarse como una puerta a posibles nuevos proyectos.

A pesar de que Studio Bones ni de Toho Animation aún no han confirmado nada al respecto. El anime “My Hero Academia” dejó en el aire los eventos del último volumen, o capítulo 431 del manga.

Deku le dijo adiós a todos sus fans alrededor del mundo con una octava temporada que estrenó su último episodio el sábado 13 de diciembre de 2025 (Foto: Bones)

ESTO ES LO QUE SIGUE PARA “MY HERO ACADEMIA”

Además de la segunda temporada de la serie precuela “My Hero Academia: Vigilantes”, que se estrena el 5 de enero de 2026, la franquicia cuenta con otros materiales que puede adaptar. A pesar de que podría no resultar tan atractiva, una opción es la comedia “My Hero Academia: Smash!!”.

“My Hero Academia: Team-Up Missions”, serie de manga japonesa escrita e ilustrada por Yōkō Akiyama, incluye historias secundarias con personajes queridos de la serie, así que podría ampliar este universo.

Por otro lado, el creador de “My Hero Academia”, Kohei Horikoshi, confirmó que está trabajando en un nuevo manga. Sin embargo, todo parece indicar que no está relacionado con su mayor éxito. Además, Horikoshi descartó la posibilidad de otro manga precuela. El autor prefiere que los espectadores imaginen cómo podrían haber sido sus historias en lugar de profundizar en el pasado de cada personaje.

Aunque la historia de Deku y sus amigos héroes terminó con la temporada 8 del anime "My Hero Academia", la franquicia continúa (Foto: Bones Film)

“My Hero Academia” en la Jump Festa 2026

Los fanáticos de “My Hero Academia” no tendrán que esperar mucho para descubrir el futuro de la franquicia, ya que presentará un panel en la Jump Festa 2026, que se celebrará el 20 de diciembre.

Se espera una proyección del tráiler de la segunda temporada de “My Hero Academia: Vigilantes”, pero también noticias sobre los próximos proyectos. De hecho, el Escenario Rojo en el que se realizará el panel es una buena señal.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí