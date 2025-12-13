Decir adiós a algo tan querido es muy, pero muy difícil. Hablar de “My Hero Academia” es hacerlo de uno de los animes más influyentes de la última década y eso que hay muchos títulos por resaltar. Desde su estreno, la obra de Kōhei Horikoshi no solo conquistó a los fans del shōnen, sino que se convirtió en un fenómeno global gracias a su narrativa, sus personajes y una animación que siempre supo estar a la altura. Por eso, tras el cierre de la temporada 8, es normal que muchos se pregunten qué sigue.

Y es que después de tantos años acompañando a Izuku Midoriya, Bakugo, All Might y compañía, cuesta aceptar que la historia pueda haber llegado a su fin, pero también hay que tener en cuenta que ya pasó casi una década desde que se vio el primer episodio de la serie. Crunchyroll ha sido la casa del anime durante todo este tiempo y, con ese respaldo, la duda sobre una posible temporada 9 de “My Hero Academia” no ha tardado en instalarse entre los seguidores.

La temporada 8 fue intensa y, para muchos, emocionalmente demoledora, pues varios aseguran haber derramado más de una lágrima. Vimos el clímax definitivo del conflicto entre Deku, Shigaraki y All For One, además del momento más épico en toda la trayectoria de Bakugo. Todo esto se cerró con un epílogo que sirve para ubicar a los personajes después de la guerra y darles un respiro tras tanto caos. Entonces, ¿hay algo más por ver o no? Vamos a descubrirlo.

Después de una década y ocho temporadas, "My Hero Academia" llegó a su final con un episodio cargado de sentimentalismo (Foto: Bones)

¿HABRÁ UNA TEMPORADA 9?

Aquí es donde toca ser claro, aunque no sea lo que todos quieren leer. Una temporada 9 del anime “My Hero Academia” es, en la práctica, imposible. La razón es simple: la temporada 8 adaptó todo el contenido restante del manga de Horikoshi, incluyendo los últimos capítulos de los 42 volúmenes que componen la obra original. Entonces, ya no hay más por contar, aparentemente.

Además, hay que tener en cuenta que todas las empresas involucradas en el proyecto aseguraron que la octava temporada sería la última de la historia de Deku, por lo que ya no se vendrán más episodios de esta historia que se convirtió en la favorita de muchísimos fans del género alrededor del mundo.

El episodio 11 de la temporada 8 de "My Hero Academia" marcó el adiós de uno de los animes más populares de la última generación (Foto: Bones)

¿UNA TEMPORADA ORIGINAL COMO “NARUTO”?

Algunos recuerdan casos como “Naruto”, donde se produjeron temporadas enteras de contenido original sin base en el manga. En teoría, “My Hero Academia” podría hacer algo similar, pero la realidad del anime actual es distinta. Este tipo de decisiones suelen tener mala recepción y, hoy en día, los estudios y plataformas como Crunchyroll prefieren no arriesgarse.

ENTONCES, ¿SE ACABA EL ANIME DE “MY HERO ACADEMIA”?

No exactamente. Aunque la historia de Deku ya está completa, el universo sigue vivo. Desde 2025 se emite “My Hero Academia: Vigilantes”, un spin-off ambientado años antes de la historia principal. Su protagonista es Koichi Haimawari, un joven que actúa como héroe en las sombras, y su segunda temporada ya está confirmada para 2026.

Tampoco se puede descartar que Toho Animation y Crunchyroll miren hacia otros mangas secundarios del universo, como “Team-Up Missions”. No tienen el peso de “Vigilantes”, pero ofrecen interacciones nuevas entre héroes que podrían funcionar muy bien en formato anime.

