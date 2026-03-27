La tercera temporada del anime “Jujutsu Kaisen” ya tiene sus 12 episodios disponibles en Crunchyroll y el fandom ha elegido su favorito en IMDb: “Sendai Colony”, centrado en Yuta, el cual roza la calificación perfecta y supera—incluso—al capítulo de Maki. Así, si estás pensando qué ver, qué revisar o por dónde reengancharte a la adaptación del manga de Gege Akutami, el siguiente ranking es una buena guía para organizar tu próxima maratón frente a la TV.

Vale precisar que IMDb es una plataforma de referencia para calificaciones de series y películas, donde los propios usuarios puntúan cada entrega.

En ese sentido, las notas se actualizan en tiempo real y reflejan la recepción de los espectadores conforme avanzan los estrenos semanales.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen” - Temporada 3:

¿CÓMO QUEDA EL RANKING DE LOS 12 EPISODIOS DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”?

En las siguientes líneas, repasa el ranking de los 12 episodios de la tercera entrega de la producción, ordenados de menor a mayor calificación, con sus notas promedio en IMDb y una breve descripción sin spoilers mayores.

Puesto #12 – Episodio 3: “About the Culling Game” (7,8/10 aprox.)

Empiezo la lista con el capítulo que más se dedica a explicar las reglas del Juego del Sacrificio y los planes de Kenjaku, con Itadori, Megumi y compañía intentando procesar la magnitud del conflicto.

Es muy importante para entender lo que viene, pero—al tener menos acción—suele generar puntuaciones algo más bajas que los episodios de pelea.

Puesto #11 – Episodio 7: “Tokyo No. 1 Colony, Part 1” (8,2/10 aprox.)

Este capítulo marca la entrada formal a la Colonia 1 de Tokio, con el grupo de Yuji separándose y enfrentándose a cazadores novatos dentro del juego.

Es una especie de “puerta de entrada” a los combates más intensos, por lo que mezcla presentación de reglas con primeras riñas.

Puesto #10 – Episodio 6: “Cog” (8,3/10 aprox.)

Aquí vemos a Fushiguro y Panda lidiar con Kirara mientras Yuji intenta convencer a Hakari, en un episodio que se apoya mucho en la estrategia y en las personalidades más excéntricas.

Es un capítulo muy querido por quienes disfrutan las peleas tácticas, pero queda un poco por debajo de los grandes momentos emocionales de la temporada.

Puesto #9 – Episodio 5: “Fever” (8,4/10 aprox.)

Este episodio combina un golpe durísimo: la ejecución de Yaga, con la presentación del club de lucha de Hakari, que aporta carisma y un cambio de tono.

Es de esos capítulos que sirven como puente entre lo que recordamos de Shibuya y el arranque completo del Culling Game.

Puesto #8 – Episodio 2: “One More Time” (8,8/10 aprox.)

Después del choque inicial con Yuta, Yuji descubre las verdaderas intenciones detrás de su “ejecución”, mientras Megumi lo busca para pedirle ayuda con su hermana.

Funciona como un episodio que reordena el tablero emocional del grupo y prepara lo que viene.

Puesto #7 – Episodio 8: “Tokyo No. 1 Colony, Part 2” (9,1/10 aprox.)

Yuji y Megumi se separan al entrar en la colonia, con Yuji guiado por Amai y Megumi siguiéndole el rastro a Remi.

El capítulo destaca por ir subiendo la presión y mostrar lo peligrosas que son las alianzas dentro del juego.

Puesto #6 – Episodio 10: “Tokyo No. 1 Colony, Part 4” (9,1/10 aprox.)

Aquí vemos a Megumi enfrentarse a circunstancias especialmente complicadas, con la tensión subiendo tanto en lo físico como en lo emocional.

Aunque no siempre es el más citado, su buena nota indica que el público valora mucho este tramo del arco.

Puesto #5 – Episodio 11: “Tokyo Colony No. 1, Part 5” (9,1/10 aprox.)

El clímax del conflicto de Megumi en la colonia, con el enfrentamiento contra Reggie en pleno apogeo.

Es uno de esos episodios que suelen recomendarse por la manera en la que exprime la técnica de sombras de Fushiguro.

Puesto #4 – Episodio 1: “Execution” (9,2/10 aprox.)

El capítulo de apertura de la temporada arranca con Yuji cargando la culpa de Shibuya mientras Naoya Zen’in y Yuta se mueven para ejecutarlo.

Es un inicio fuerte, con mucha tensión y la sensación clara de que nada volvió a la normalidad, por eso se mantiene muy arriba en las votaciones.

Puesto #3 – Episodio 9: “Tokyo No. 1 Colony, Part 3” (9,6/10 aprox.)

Este episodio se concentra en el duelo entre Yuji y Higuruma, un hechicero con una visión muy particular de la justicia y la culpa.

Es uno de los combates más comentados de la temporada, tanto por su puesta en escena como por el choque ideológico entre ambos.

Puesto #2 – Episodio 4: “Perfect Preparation” (9,7/10 aprox.)

Centrado en Maki, la vemos enviada a recoger herramientas malditas y, de paso, enfrentarse a su propio clan en un acto de venganza por la muerte de su hermana.

Es un capítulo que muchos fans consideran de los mejores de toda la serie por la carga emocional y la brutalidad de su animación.

Puesto #1 – Episodio 12: “Sendai Colony” (9,9/10 aprox.)

El cierre de temporada llega con Yuta Okkotsu enfrentándose a tres hechiceros extremadamente poderosos en la Colonia de Sendai.

Así, es el episodio que más se acerca a la perfección dentro de esta tanda, ideal para quienes amaron la película “Jujutsu Kaisen 0” y querían verlo desatado en la serie.

La temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" adapta principalmente el arco del Culling Game, comenzando con el arco de ejecución de Itadori (Foto: MAPPA)

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