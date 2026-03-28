Los primeros meses del 2026 incluyeron grandes estrenos para los fanáticos del anime. Desde la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” hasta la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”. Aunque Crunchyroll es la plataforma de streaming principal para este tipo de producciones, Netflix también tiene varios títulos interesantes en su catálogo, incluso cuenta con animes originales. Anteriormente, lanzó “Baki-Dou: El samurái invencible” y la séptima parte de “JoJo’s Bizarre Adventure”. Entonces, ¿qué estrenos tiene preparado para abril?

Uno de los estrenos más esperados para este mes en Netflix USA es “One Piece” y sus nuevos episodios, que adaptan el arco de la Isla de Elbaf. También se espera la primera temporada de “The Ramparts of Ice” y la segunda temporada de “Wind Breaker”. Asimismo, se anunció que la segunda temporada de “Jujutsu Kaisen” también estará disponible en la plataforma de streaming de la N roja.

LOS ANIMES QUE LLEGAN A NETFLIX EN ABRIL DE 2026

1. Dorohedoro - Temporada 2

La segunda temporada de “Dorohedoro”, producida por Mappa y que se basa en la serie de manga escrita e ilustrada por Q Hayashida continúa la caótica búsqueda de Caimán y Nikaido. El protagonista, un hombre con cabeza de reptil y amnesia, sigue cazando hechiceros en el oscuro mundo de “el Agujero” para encontrar al responsable de su maldición y recuperar su verdadera identidad.

Fecha de estreno: 1 de abril de 2026

Episodios: Por confirmar

La segunda temporada del anime "Dorohedoro" se estrena el miércoles 1 de abril de 2026 (Foto: MAPPA / Netflix)

2. Wind Breaker - Temporada 2

La segunda temporada de “Wind Breaker”, que se basa en el manga del mismo nombre escrito e ilustrado por Satoru Nii, sigue a Haruka Sakura, quien, tras convertirse en monitor de primer año, lidera a su clase para rescatar a un amigo de la banda “Keel”. Los nuevos episodios, producidos por CloverWorks, dirigidos por Toshifumi Akai y con guiones escritos por Hiroshi Seko, llegan a Netflix un año después de su estreno y se enfocan en el crecimiento de Sakura como líder protector.

Fecha de estreno: 2 de abril de 2026

Episodios: 12

La segunda temporada de "Wind Breaker" está disponible en Crunchyroll y llegará a Netflix el 2 de abril de 2026 (Foto: CloverWorks)

3. The Ramparts of Ice

Basada en la serie web manga japonesa escrita e ilustrada por Kōcha Agasawa, “The Ramparts of Ice” es un anime que narra la historia de Koyuki Hikawa, una estudiante solitaria que crea muros emocionales para no ser lastimada. Mientras que, Minato Amamiya y otros compañeros intentan derribar su “muro de hielo”.

Fecha de estreno: 2 de abril de 2026

Episodios: Por confirmar

4. Vivy -Fluorite Eye’s Song - Temporada 1

“Vivy: Fluorite Eye’s Song” es un anime de ciencia ficción y viajes en el tiempo que explora la relación entre los humanos y la inteligencia artificial a través de la historia de la primera IA autónoma de la historia que tiene la de “hacer feliz a todos a través de sus canciones”. No obstante, su destino cambia cuando recibe una advertencia catastrófica: 100 años después, las IAs se rebelarán y erradicarán a la humanidad.

Fecha de estreno: 4 de abril de 2026

Episodios: 12

5. One Piece

“One Piece” regresa el domingo 5 de abril de 2026 y retoma su emisión semanal con el episodio 1156. Después de una pausa de tres meses, da inicio al esperado arco de Elbaf. Aunque llegará primero a Crunchyroll, llegará a Netflix a nivel mundial a partir del 11 de abril de 2026. Luego de sobrevivir al ataque de los Marines y los Gorosei en la Isla Egghead, Luffy y los Sombrero de Paja se dirigen a la isla de Elbaf.

Fecha de estreno: 11 de abril de 2026

Episodios: 26

El exitoso y longevo anime "One Piece" regresa en abril de 2026 con la adaptación del arco de Elbaph (Foto: Toei Animation)

6. Dandelion

Basado en el manga japonés one-shot escrito e ilustrado por Hideaki Sorachi, “Dandelion” es un anime que sigue a Tetsuo Tanba y Misaki Kurogane, que son ángeles de la “Federación Japonesa de Ángeles” y ayudan a almas atrapadas a cruzar al más allá. Esta serie destaca por su enfoque más personal y compasivo.

Fecha de estreno: 16 de abril de 2026

Episodios: 7

7. Jujutsu Kaisen - Temporada 2 Parte 1

La segunda temporada de “Jujutsu Kaisen” terminó el 26 de marzo de 2026 y ya está disponible en Crunchyroll, pero llegará a Netflix en abril. Por lo tanto, puedes ver el inicio del arco de Culling Game y conocer a los nuevos personajes que son parte del peligroso torneo orquestado por Kenjaku para fusionar a los humanos de Japón con Tengen.

Fecha de estreno: abril de 2026

Episodios: 12

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