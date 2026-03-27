Después de doce episodios, en los que Shugen y Jikka son enviados a Shinsenkyo, Chobe pierde el control, Gabimaru recupera sus recuerdos, el grupo entra en la montaña sagrada, el protagonista llega al castillo de Tensen en busca del elixir e inicia el enfrentamiento contra Tao Fa y Ju Fa, la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” llega a su fin. Por lo tanto, en el último capítulo la batalla alcanza su punto álgido. Entonces, ¿cuándo se estrenará el siguiente episodio del popular anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Yūji Kaku? ¿Cómo verlo?

En “Ephemeralness and Fire” (“Fugacidad y fuego”) (2x11), Gabimaru y Yuzuriha, dos shinobi diametralmente opuestos, deben unir fuerzas para vencer a Ran. Gabimaru toma una decisión desesperada: se inyecta el tentáculo de Mu Dan para mezclar su Tao con el de la flor. Logra regenerar su cuerpo y aumentar su poder, pero corre el riesgo de perder su humanidad. Algo que Yuzuriha le recrimina.

Gracias a que Gabimaru recuerda los días que pasó con Yui, queda claro que está dispuesto a todo por ella. Solo cuando Gabimaru y Yuzuriha finalmente luchan en perfecta sincronía, pueden vencer a Lord Tensen Ran utilizando una técnica que combina fuego y una sobrecarga de Tao. ¿Qué pasará en el último capítulo?

Gabimaru toma una decisión desesperada en el décimo primer episodio de la segunda temporada de "Hell’s Paradise: Jigokuraku" (Foto: Mappa)

FECHA DE ESTRENO DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 12

El décimo segundo y último episodio de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” se estrenará el domingo 29 de marzo de 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 12?

Los nuevos episodios de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” llegan en exclusiva a Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 12?

Países Horario Estados Unidos 7:15 a.m. (PT) / 10:15 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:15 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:15 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:15 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:15 p.m. España 4:15 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - EPISODIO 12

¿QUÉ PASARÁ EN “HELL’S PARADISE: JIGOKURAKU” - TEMPORADA 2 EPISODIO 12?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “El fin y el principio” (2x12), episodio 12 de la segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, “tras finalizar sus respectivas batallas, Gabimaru y los demás son alcanzados por Shugen y el escuadrón de refuerzo recién llegado. Inmediatamente lanzan un ataque, con la intención de masacrar a todos excepto a Asaemon.

La situación se convierte rápidamente en un caos aún mayor, transformando el campo de batalla en una brutal lucha sin cuartel. En medio del choque de múltiples motivaciones contrapuestas, Gabimaru, decidido a reunirse con su esposa, se sumerge en un nuevo infierno."

¿Qué pasará con Gabimaru en el último episodio de la segunda temporada de "Hell’s Paradise: Jigokuraku"? (Foto: Mappa)

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